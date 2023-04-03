Александр Моор лично проверил новую поликлинику в селе Каскара

Posted 3 апреля 12:55
Published 3 апреля 12:55
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
Новое медучреждение оснащено современным оборудованием, а в течение этого года здесь появятся рентген-аппарат, флюорограф, маммограф и аппарат УЗИ.
Новая поликлиника в Каскаре рассчитана на 260 посещений в смену. В настоящее время к ней прикреплены более 22,7 тыс. человек, в том числе 5,1 тыс. детей из 11 населенных пунктов Тюменского района.
Поликлиника в Каскаре построена в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранения», которая действует в области с 2021 года.
«За это время только в Тюменском районе мы уже открыли четыре амбулатории в небольших населенных пунктах: Перевалово, Борки, Ембаево и Кулаково, а еще закупили медицинское оборудование на сумму более 200 млн рублей. Также планируем в Тюменском районе в ближайшие два года построить новую поликлинику в поселке Богандинский», — напомнил губернатор.