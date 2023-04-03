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Posted 3 апреля 12:55

Published 3 апреля 12:55

Modified Сегодня, 18:12

Updated Сегодня, 18:12

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Александр Моор лично проверил новую поликлинику в селе Каскара

3 апреля 2023, 12:55
Фото: 1MI
Губернатор Тюменской области Александр Моор лично оценил готовность к работе нового здания поликлиники в селе Каскара. По его словам, медучреждение получилось просторным и комфортным. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщили в пресс-службе главы региона.

Новое медучреждение оснащено современным оборудованием, а в течение этого года здесь появятся рентген-аппарат, флюорограф, маммограф и аппарат УЗИ.

Новая поликлиника в Каскаре рассчитана на 260 посещений в смену. В настоящее время к ней прикреплены более 22,7 тыс. человек, в том числе 5,1 тыс. детей из 11 населенных пунктов Тюменского района.

Поликлиника в Каскаре построена в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранения», которая действует в области с 2021 года.

«За это время только в Тюменском районе мы уже открыли четыре амбулатории в небольших населенных пунктах: Перевалово, Борки, Ембаево и Кулаково, а еще закупили медицинское оборудование на сумму более 200 млн рублей. Также планируем в Тюменском районе в ближайшие два года построить новую поликлинику в поселке Богандинский», — напомнил губернатор.
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