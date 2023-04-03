Адвокату фигуранта «Тюменского дела» отказали в допросе силовиков

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
После проверки, проведенной по заявлению о пытках Юрия Незнамова, удалось установить фамилии причастных к допросу — Найманов, Полуянов и Рымарев. В возбуждении дела парню отказали.
Защитник Незнамова хотел предложить вышеперечисленным силовикам принять участие в адвокатском опросе, однако на контакт пошел только начальник отдела по борьбе с терроризмом Андрей Максимов.
«Он пояснил, что Найманов и Полуянов сейчас отсутствуют по „объективным обстоятельствам“. Также Максимов заявил, что в опросе никто из них участвовать не будет, так как обвинения в их адрес ложные и на органы просто „наговаривают““, — сообщил наш источник.
На вопросы о том, почему фигуранты дела и другие обвиняемые пропадают на несколько дней после задержания, максимов ответил, что «применяются меры засекречивания» и никакого противодействия не оказывается.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что Незнамову и другим фигурантам дела продлили меру пресечения. Некоторые из них полагают, что Кирилла Брика могли вынудить подписать доследственное соглашение.