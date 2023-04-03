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Адвокату фигуранта «Тюменского дела» отказали в допросе силовиков

3 апреля 2023, 15:14
Фото: nashgorod.ru

Адвокат фигуранта «Тюменского дела» пытался допросить силовиков

Источник «Нашего города» сообщает, что на днях адвокат Юрия Незнамова посетил тюменский Центр по противодействию экстремизму, чтобы допросить полицейских, которые, по словам Незнамова, его пытали. Большая часть сотрудников центра отказалась выйти на контакт.
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Тюмень

После проверки, проведенной по заявлению о пытках Юрия Незнамова, удалось установить фамилии причастных к допросу — Найманов, Полуянов и Рымарев. В возбуждении дела парню отказали.

Защитник Незнамова хотел предложить вышеперечисленным силовикам принять участие в адвокатском опросе, однако на контакт пошел только начальник отдела по борьбе с терроризмом Андрей Максимов.

«Он пояснил, что Найманов и Полуянов сейчас отсутствуют по „объективным обстоятельствам“. Также Максимов заявил, что в опросе никто из них участвовать не будет, так как обвинения в их адрес ложные и на органы просто „наговаривают““, — сообщил наш источник.
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На вопросы о том, почему фигуранты дела и другие обвиняемые пропадают на несколько дней после задержания, максимов ответил, что «применяются меры засекречивания» и никакого противодействия не оказывается.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что Незнамову и другим фигурантам дела продлили меру пресечения. Некоторые из них полагают, что Кирилла Брика могли вынудить подписать доследственное соглашение.

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