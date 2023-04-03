17-летний бесправник из Голышманово вез мать сдавать металлолом

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В ГИБДД по Тюменской области «Нашему городу» рассказали, что мать сама попросила ребенка сесть за руль, зная, что у парня нет водительских прав. За этого. на нее составили административный протокол и назначили штраф в 30 тысяч рублей.
Подростку нужно будет выплатить лишь 5 тысяч за вождение без прав. Пока неизвестно, удастся ли нарушителям покрыть сумму штрафа металлоломом, который они везли в пункт приема.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тобольске девятнадцатилетний бесправник приехал сдавать теоретический экзамен в ГИБДД на автомобиле ВАЗ 2107 с подложными госномерами и был отстранён от управления транспортным средством