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17-летний бесправник из Голышманово вез мать сдавать металлолом

3 апреля 2023, 09:01
Фото: ГИБДД по Тюменской области

В Голышманово за рулем «Оки» задержали 17-летнего бесправника

Не в соседнее село и не на дискотеку ехал 17-летний парень на «Оке», не имея водительского удостоверения. Задача у него была другая — довезти мать до пункта приема металлолома. Сотрудникам ГИБДД пришлось выписать штраф обоим нарушителям, общая сумма составила 35 тысяч рублей.
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Дети

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему городу» рассказали, что мать сама попросила ребенка сесть за руль, зная, что у парня нет водительских прав. За этого. на нее составили административный протокол и назначили штраф в 30 тысяч рублей.

Подростку нужно будет выплатить лишь 5 тысяч за вождение без прав. Пока неизвестно, удастся ли нарушителям покрыть сумму штрафа металлоломом, который они везли в пункт приема.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тобольске девятнадцатилетний бесправник приехал сдавать теоретический экзамен в ГИБДД на автомобиле ВАЗ 2107 с подложными госномерами и был отстранён от управления транспортным средством

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