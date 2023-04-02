nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 апреля 12:14

Published 2 апреля 12:14

Modified Сегодня, 17:16

Updated Сегодня, 17:16

Изображение материала

Ялуторовский музей приглашает на выставку «Культура на службе. 140 лет»

2 апреля 2023, 12:14
Фото: 1MI
В ялуторовском музее «Торговые ряды» открылась новая выставка, посвященная развитию культуры в районе. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Тюменской области.

Первое учреждение культуры — прародитель современных ДК в Ялуторовске появилось в позапрошлом веке. А именно в 1883 году в городе была открыта Народная аудитория. Здесь ставили любительские спектакли и работала читальня.

Все это стало известно из воспоминаний смотрителя народных училищ Н. И. Палопеженцева, которые представлены на выставке «Культура на службе. 140 лет».

Знакомство с историей Народной аудитории начинается с инсталляции в виде афишной «тумбы». На ней размещены изображение учреждения, программы и эскизы к спектаклям.

Некоторые архивные материалы представлены в музее впервые. В них есть и информация о местных библиотеке, театре, музее, кинотеатре, цирке, школе искусств.

Стоит отметить, что музеи Тюменской области проводят огромную научно-просветительскую и образовательно-воспитательную работу. Музейщики буквально по крупицам собирают памятники материальной и духовной культуры родного края. Всё это для того, чтобы молодое поколение могло наглядно знакомиться с историей своего народа, страны.

В свою очередь правительство Тюменской области также уделяет большое внимание развитию музейного дела и туризма в регионе. На реставрацию памятников из бюджета региона ежегодно выделяются значительные средства.

Подпишитесь
«Про тараканов я промолчу». Откровения кондитеров о работе с десертами в Тюмени
29 апреля 05:46
Вслед за Блиновской на неуплату налогов проверят тоболячку Инстасамку
30 апреля 11:42
Семье тюменца, участника СВО, отрезали канализацию
30 апреля 08:05
Тюменские врачи зарабатывают в месяц более 100 тысяч рублей
30 апреля 10:22
Федеральное агентство заблокировало в VK группу по защите Бережного. Скрин
30 апреля 08:33
Итоги недели: пожар на Воровского, расходы на Моора, отмена фейерверков в праздники
30 апреля 16:22