Ялуторовский музей приглашает на выставку «Культура на службе. 140 лет»

Стоит отметить, что музеи Тюменской области проводят огромную научно-просветительскую и образовательно-воспитательную работу. Музейщики буквально по крупицам собирают памятники материальной и духовной культуры родного края. Всё это для того, чтобы молодое поколение могло наглядно знакомиться с историей своего народа, страны.