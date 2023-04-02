Ялуторовский музей приглашает на выставку «Культура на службе. 140 лет»

Posted 2 апреля 12:14
Published 2 апреля 12:14
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Первое учреждение культуры — прародитель современных ДК в Ялуторовске появилось в позапрошлом веке. А именно в 1883 году в городе была открыта Народная аудитория. Здесь ставили любительские спектакли и работала читальня.
Все это стало известно из воспоминаний смотрителя народных училищ Н. И. Палопеженцева, которые представлены на выставке «Культура на службе. 140 лет».
Знакомство с историей Народной аудитории начинается с инсталляции в виде афишной «тумбы». На ней размещены изображение учреждения, программы и эскизы к спектаклям.
Некоторые архивные материалы представлены в музее впервые. В них есть и информация о местных библиотеке, театре, музее, кинотеатре, цирке, школе искусств.
Стоит отметить, что музеи Тюменской области проводят огромную научно-просветительскую и образовательно-воспитательную работу. Музейщики буквально по крупицам собирают памятники материальной и духовной культуры родного края. Всё это для того, чтобы молодое поколение могло наглядно знакомиться с историей своего народа, страны.
В свою очередь правительство Тюменской области также уделяет большое внимание развитию музейного дела и туризма в регионе. На реставрацию памятников из бюджета региона ежегодно выделяются значительные средства.