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Published Сегодня, 04:21

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

В Тюменской области пройдут сплошные проверки у школ и детсадов

2 апреля 2023, 04:21
Фото: 1MI

В Тюменской области проверят соблюдение правил перевозки детей

В Тюменской области пройдут сплошные проверки водителей. Автовладельцев проверят на соблюдение правил перевозки детей. Мероприятия запланированы у образовательных учреждений региона — детских садов и школ.
Сюжет
Тюмень

Также на федеральных трассах состоятся проверки автобусов, перевозящих группы детей.

В ГИБДД по Тюменской области отметили, что с начала года в регионе порядка 2,5 тысяч водителей привлечены к административной ответственности за нарушения правил перевозки детей.

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу вечером в Тюмени во дворе на улице Вьюжной, 13, была сбита автомобилем 10-летняя девочка. Ребенок катался на самокате.

#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Дороги#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД#Тюмень#Дети#Тюменская область
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