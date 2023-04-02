В Тюменской области пройдут сплошные проверки у школ и детсадов

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 04:23
Также на федеральных трассах состоятся проверки автобусов, перевозящих группы детей.
В ГИБДД по Тюменской области отметили, что с начала года в регионе порядка 2,5 тысяч водителей привлечены к административной ответственности за нарушения правил перевозки детей.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу вечером в Тюмени во дворе на улице Вьюжной, 13, была сбита автомобилем 10-летняя девочка. Ребенок катался на самокате.