В тюменском поселке Боровский по кускам разваливается пятиэтажный дом. Видео

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
«Управляющие компании и ответственные органы на обращения жильцов не реагируют. О ремонте речи даже не идет — лишь огораживают лентой опасное место», — пожаловалась местная жительница в сообществе ЧС Тюмень.
Разваливающийся дом, построенный в 1975 году, расположен на улице Советская, 10. Он находится под управлением УК «МУП ЖКХ п. Боровский». Пятиэтажка аварийной не признана — в этом году здесь запланирован капитальный ремонт систем теплоснабжения и крыши. Ремонт фасада запланирован на 2031 год.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на здании на улице Свердлова, 5, появилась большая трещина длиной почти десять метров. Офисное здание было построено в 2003 году.