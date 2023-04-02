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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

В тюменском поселке Боровский по кускам разваливается пятиэтажный дом. Видео

2 апреля 2023, 10:32
Фото: 1MI

В тюменском поселке разваливается жилой дом

В тюменском поселке Боровский на протяжении нескольких лет разваливается по кускам жилой дом. По словам местных жителей, камнепад происходит каждую весну и зиму — осыпается штукатурка с балконов.
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Тюмень
«Управляющие компании и ответственные органы на обращения жильцов не реагируют. О ремонте речи даже не идет — лишь огораживают лентой опасное место», — пожаловалась местная жительница в сообществе ЧС Тюмень.

Разваливающийся дом, построенный в 1975 году, расположен на улице Советская, 10. Он находится под управлением УК «МУП ЖКХ п. Боровский». Пятиэтажка аварийной не признана — в этом году здесь запланирован капитальный ремонт систем теплоснабжения и крыши. Ремонт фасада запланирован на 2031 год.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на здании на улице Свердлова, 5, появилась большая трещина длиной почти десять метров. Офисное здание было построено в 2003 году.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Аварийное жилье#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Видео
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