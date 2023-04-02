В тюменском поселке Боровский по кускам разваливается пятиэтажный дом. Видео

Разваливающийся дом, построенный в 1975 году, расположен на улице Советская, 10. Он находится под управлением УК «МУП ЖКХ п. Боровский». Пятиэтажка аварийной не признана — в этом году здесь запланирован капитальный ремонт систем теплоснабжения и крыши. Ремонт фасада запланирован на 2031 год.