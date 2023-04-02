В Тюмени за 25 миллионов рублей продают квартиру с видом на набережную

В Тюмени пытаются продать квартиру за 25 миллионов рублей

В центре Тюмени за 25 миллионов рублей выставлена на продажу двухуровневая квартира площадью 216 квадратных метров. В объявлении, опубликованном на сайте агентства по продаже недвижимости, указано, что из окон открывается вид на набережную реки Тура и ДК «Нефтяник».

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