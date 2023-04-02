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Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

В Тюмени за 25 миллионов рублей продают квартиру с видом на набережную

2 апреля 2023, 10:01
Фото: ЦИАН

В Тюмени пытаются продать квартиру за 25 миллионов рублей

В центре Тюмени за 25 миллионов рублей выставлена на продажу двухуровневая квартира площадью 216 квадратных метров. В объявлении, опубликованном на сайте агентства по продаже недвижимости, указано, что из окон открывается вид на набережную реки Тура и ДК «Нефтяник».
Сюжет
Тюмень
Фото: ЦИАН

На первом этаже квартиры расположены кухня, гостиная с выходом на лоджию, санузел и две спальни. На втором этаже — просторное помещение с выходом на террасу.

«Закрытая дворовая территория, подземный паркинг — парковочное место входит в стоимость квартиры. Все необходимое в шаговой доступности, хорошая транспортная развязка», — отмечено в объявлении.
Фото: ЦИАН

За 23 миллиона 900 тысяч рублей продают в Тюмени четырехкомнатную квартиру площадью 115,3 «квадрата» на улице Первомайской. Правда, требуется ремонт — там имеется только стяжка пола и штукатурка на стенах «под маяк».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 100 миллионов рублей продают трехэтажный особняк в Историческом центре областной столицы. Площадь коттеджа — более 370 квадратных метров.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Покупка квартир#Покупатели квартир#Покупки#Покупка-продажа#Тюмень#Тюменская область
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