В Тюмени за 25 миллионов рублей продают квартиру с видом на набережную

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
На первом этаже квартиры расположены кухня, гостиная с выходом на лоджию, санузел и две спальни. На втором этаже — просторное помещение с выходом на террасу.
«Закрытая дворовая территория, подземный паркинг — парковочное место входит в стоимость квартиры. Все необходимое в шаговой доступности, хорошая транспортная развязка», — отмечено в объявлении.
За 23 миллиона 900 тысяч рублей продают в Тюмени четырехкомнатную квартиру площадью 115,3 «квадрата» на улице Первомайской. Правда, требуется ремонт — там имеется только стяжка пола и штукатурка на стенах «под маяк».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 100 миллионов рублей продают трехэтажный особняк в Историческом центре областной столицы. Площадь коттеджа — более 370 квадратных метров.