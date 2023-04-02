В Тюмени стартовал сезон проката электросамокатов

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году на дороги будет нанесена специальная желтая разметка для самокатов. С 1 марта 2023 года в силу вступили новые правила дорожного движения, согласно которым водители средств индивидуальной мобильности теперь являются полноценными участниками дорожного движения.