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Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

В Тюмени стартовал сезон проката электросамокатов

2 апреля 2023, 11:47
Фото: Кикшеринг Whoosh

В Тюмени открыли сезон проката электросамокатов

В Тюмени и Тобольске стартовал сезон кикшеринга — проката самокатов. На улицах города еще накануне начали появляться стоянки с двухколесным транспортом.
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Тюмень

В областной столице пока работают десять парковок, указано в приложении. Стоимость старта — 45 рублей, цена 1 минуты составляет 6 рублей, день стоит около 900 рублей.

В Тобольске тариф немного дешевле — стоимость старта 30 рублей, минута проката — 5 рублей 99 копеек. За час придется отдать 353 рубля.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году на дороги будет нанесена специальная желтая разметка для самокатов. С 1 марта 2023 года в силу вступили новые правила дорожного движения, согласно которым водители средств индивидуальной мобильности теперь являются полноценными участниками дорожного движения.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Тюмень#Безопасность на дорогах#Тюменская область#Тобольск
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