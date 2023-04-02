В Тюмени стартовал сезон проката электросамокатов

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
В областной столице пока работают десять парковок, указано в приложении. Стоимость старта — 45 рублей, цена 1 минуты составляет 6 рублей, день стоит около 900 рублей.
В Тобольске тариф немного дешевле — стоимость старта 30 рублей, минута проката — 5 рублей 99 копеек. За час придется отдать 353 рубля.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году на дороги будет нанесена специальная желтая разметка для самокатов. С 1 марта 2023 года в силу вступили новые правила дорожного движения, согласно которым водители средств индивидуальной мобильности теперь являются полноценными участниками дорожного движения.