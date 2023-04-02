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Posted Сегодня, 03:27

Published Сегодня, 03:27

Modified Сегодня, 03:58

Updated Сегодня, 03:58

В Тюмени резко похолодает до -8

2 апреля 2023, 03:27
Фото: 1MI

В Тюмени 2 апреля ожидается резкое потепление до +14

В Тюмени в воскресенье ожидается солнечная погода и потепление до +10…+14. В утренние часы термометры покажут -1…+5, к полудню воздух прогреется до +11…+14. В вечернее время ожидается -1…+5. День пройдет без осадков при южном ветре скоростью до 4,7 м/с.
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Тюмень

В понедельник, 3 апреля, ожидается малооблачная погода и -1…+7 в ночные часы, +13… +14 в светлое время суток. Во вторник день пройдет при переменной облачности. Температура воздуха составит 0…+7 ночью, +8…+12 в дневные часы.

В среду, 5 апреля, днем потеплеет до +15…+16. Ночью столбики термометров покажут +3…+8. Осадки в этот день маловероятны, скоростью ветра составит 2-3,9 м/с.

В четверг, 6 апреля, похолодает — максимальная температура воздуха в этот день составит +3… +5. Ночью термометры опустятся до -6…-7. При этом усилится ветер до 5,6 м/с. В пятницу ночью температура воздуха составит -6…-8, в дневные часы -3…-5.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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