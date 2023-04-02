В Тюмени резко похолодает до -8

В Тюмени 2 апреля ожидается резкое потепление до +14

В Тюмени в воскресенье ожидается солнечная погода и потепление до +10…+14. В утренние часы термометры покажут -1…+5, к полудню воздух прогреется до +11…+14. В вечернее время ожидается -1…+5. День пройдет без осадков при южном ветре скоростью до 4,7 м/с.

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