В Тюмени резко похолодает до -8

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
В понедельник, 3 апреля, ожидается малооблачная погода и -1…+7 в ночные часы, +13… +14 в светлое время суток. Во вторник день пройдет при переменной облачности. Температура воздуха составит 0…+7 ночью, +8…+12 в дневные часы.
В среду, 5 апреля, днем потеплеет до +15…+16. Ночью столбики термометров покажут +3…+8. Осадки в этот день маловероятны, скоростью ветра составит 2-3,9 м/с.
В четверг, 6 апреля, похолодает — максимальная температура воздуха в этот день составит +3… +5. Ночью термометры опустятся до -6…-7. При этом усилится ветер до 5,6 м/с. В пятницу ночью температура воздуха составит -6…-8, в дневные часы -3…-5.