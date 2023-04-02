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Published Сегодня, 07:06

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Updated Сегодня, 07:10

В Тюмени открылась вакансия с оплачиваемым жильем в ОАЭ. Зарплата — 1 тысяча долларов

2 апреля 2023, 07:06
Фото: 1MI

В Тюмени открылась вакансия с оплачиваемым жильем в ОАЭ

Жителей Тюмени приглашают на работу с проживанием в Объединенных Арабских Эмиратах. Персональный секретарь руководителя требуется в компанию по управлению недвижимостью и арендой в гостиничный комплекс в Дубае.
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Тюмень

Будущему сотруднику предстоит заниматься планированием рабочего дня руководителя компании, назначением встреч, готовить документы для подписания, убирать офис и места общего пользования, отвечать на входящие звонки, заниматься сортировкой почты, вводом информации в базы данных и т. д. Продолжительность рабочей недели — шесть дней.

Опыт работы неважен, также как и знание английского языка — рассматриваются как кандидаты, знающие английский язык, так и желающие его изучить. Обязательное требование — наличие высшего или среднего образования, заграничного паспорта, готовность к ненормированному рабочему дню.

Платить обещают 1 тысячу долларов. Также работодатель предоставляет служебную квартиру за счет компании, авиабилеты в обе стороны, дополнительное медицинское страхование.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали самые высокооплачиваемые вакансии марта. В список вошли электрогазосварщики, машинисты и риелторы.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Вакансии#Работа#Тюмень#Тюменская область
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