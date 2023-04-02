В Тюмени открылась вакансия с оплачиваемым жильем в ОАЭ. Зарплата — 1 тысяча долларов

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Будущему сотруднику предстоит заниматься планированием рабочего дня руководителя компании, назначением встреч, готовить документы для подписания, убирать офис и места общего пользования, отвечать на входящие звонки, заниматься сортировкой почты, вводом информации в базы данных и т. д. Продолжительность рабочей недели — шесть дней.
Опыт работы неважен, также как и знание английского языка — рассматриваются как кандидаты, знающие английский язык, так и желающие его изучить. Обязательное требование — наличие высшего или среднего образования, заграничного паспорта, готовность к ненормированному рабочему дню.
Платить обещают 1 тысячу долларов. Также работодатель предоставляет служебную квартиру за счет компании, авиабилеты в обе стороны, дополнительное медицинское страхование.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали самые высокооплачиваемые вакансии марта. В список вошли электрогазосварщики, машинисты и риелторы.