В региональным этапе чемпионата по профмастерству приняли участие почти 500 тюменцев

Posted 2 апреля 13:01
Published 2 апреля 13:01
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
На региональном этапе конкурса в Тюменской области было представлено 86 профессий. Всего Всероссийское чемпионатное движение по профмастерству проводится по 248 компетенциям.
Победители регионального этапа получат возможность попасть на национальный финал чемпионата, который пройдет в Санкт-Петербурге в ноябре этого года.
«Главная задача, которую мы перед собой поставили — это привлечение к конкурсу работодателей, которые представляют наши ведущие предприятия. В течение семи дней они имели возможность оценить работу конкурсантов и выявить наиболее талантливых. Уверен, что после этого конкурса часть из них определится с будущим местом работы», — пояснил директор дептруда Тюменской области Александр Сидоров.
К слову, власти региона всегда активно поддерживают профессиональные конкурсы и проекты, связанные с образованием и профессиональным развитием.