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Posted 2 апреля 13:01

Published 2 апреля 13:01

Modified Сегодня, 17:54

Updated Сегодня, 17:54

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В региональным этапе чемпионата по профмастерству приняли участие почти 500 тюменцев

2 апреля 2023, 13:01
Фото: 1MI
В течение недели в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и Ишиме проходил региональный этап чемпионата «Профессионалы» — Тюменская область 2023. За звание лучших соревновалось 495 конкурсантов, сообщает пресс-служба правительства региона.

На региональном этапе конкурса в Тюменской области было представлено 86 профессий. Всего Всероссийское чемпионатное движение по профмастерству проводится по 248 компетенциям.

Победители регионального этапа получат возможность попасть на национальный финал чемпионата, который пройдет в Санкт-Петербурге в ноябре этого года.

«Главная задача, которую мы перед собой поставили — это привлечение к конкурсу работодателей, которые представляют наши ведущие предприятия. В течение семи дней они имели возможность оценить работу конкурсантов и выявить наиболее талантливых. Уверен, что после этого конкурса часть из них определится с будущим местом работы», — пояснил директор дептруда Тюменской области Александр Сидоров.

К слову, власти региона всегда активно поддерживают профессиональные конкурсы и  проекты, связанные с образованием и профессиональным развитием. 

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