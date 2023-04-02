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Published Сегодня, 03:16

Modified Сегодня, 03:32

Updated Сегодня, 03:32

В Нижнетавдинском районе ликвидировали ландшафтный пожар

2 апреля 2023, 03:16
Фото: 1MI

В Тюменской области ликвидировали ландшафтный пожар

Ландшафтный пожар произошел накануне в деревне Иска-Чебакова Нижнетавдинского района. В настоящее время он полностью ликвидирован. Размер кромки пожара составил 300×700 метров.
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Тюмень

По предварительным данным, причиной возгорания стал перехлест линий электропередач.

Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области с понедельника, 3 апреля, будет введен особый противопожарный режим. Согласно документу, подписанному губернатором Тюменской области, в период действия режима запрещено разведение костров, сжигание на дачный участках мусора, выжигание сухостоя, посещение лесов.

На период его действия запрещено посещать леса, проводить пожароопасные работы, сжигать мусор и сухостой, разводить костры и использовать пиротехническую технику.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пожар#Пожары#Пожарные#Тюмень#Тюменская область
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