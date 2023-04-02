В Нижнетавдинском районе ликвидировали ландшафтный пожар

Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области с понедельника, 3 апреля, будет введен особый противопожарный режим. Согласно документу, подписанному губернатором Тюменской области, в период действия режима запрещено разведение костров, сжигание на дачный участках мусора, выжигание сухостоя, посещение лесов.