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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Тюменец украл у курьера велосипед

2 апреля 2023, 10:55
Фото: 1MI

Житель Тюмени украл у курьера велосипед

Житель Тюмени украл велосипед у курьера, который привез продукты. Инцидент произошел накануне на улице Пермякова.
Сюжет
Тюмень

В дежурную часть обратился представитель компании, оказывающей услуги доставки, и сообщил, что у его сотрудника неизвестные украли двухколесный транспорт. Как выяснилось, курьер оставил велосипед у подъезда дома и пошел отдавать заказ. Когда он вернулся — велосипеда уже не было. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Оперативникам удалось быстро найти велосипедного вора — им оказался неработающий ранее судимый местный житель 1993 года рождения. Мужчина пояснил, что велосипед он хотел продать, но не успел этого сделать.

Похищенный транспорт изъят и будет возвращен владельцу. А на тюменца заведено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на два года, сообщили «Нашему Городу» в УМВД по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени украл из сейфа строительного магазина 72 тысячи рублей и потратил их на развлечения.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Кража#Велосипеды#Тюмень#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Суд#Тюменская область#Велосипед
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