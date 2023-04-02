Тюменец украл у курьера велосипед

В дежурную часть обратился представитель компании, оказывающей услуги доставки, и сообщил, что у его сотрудника неизвестные украли двухколесный транспорт. Как выяснилось, курьер оставил велосипед у подъезда дома и пошел отдавать заказ. Когда он вернулся — велосипеда уже не было. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.