Тюменец украл у курьера велосипед

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
В дежурную часть обратился представитель компании, оказывающей услуги доставки, и сообщил, что у его сотрудника неизвестные украли двухколесный транспорт. Как выяснилось, курьер оставил велосипед у подъезда дома и пошел отдавать заказ. Когда он вернулся — велосипеда уже не было. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.
Оперативникам удалось быстро найти велосипедного вора — им оказался неработающий ранее судимый местный житель 1993 года рождения. Мужчина пояснил, что велосипед он хотел продать, но не успел этого сделать.
Похищенный транспорт изъят и будет возвращен владельцу. А на тюменца заведено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на два года, сообщили «Нашему Городу» в УМВД по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени украл из сейфа строительного магазина 72 тысячи рублей и потратил их на развлечения.