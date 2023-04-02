Тобольские хирурги расширили спектр жизнеспасающих операций

Posted 2 апреля 09:29
Published 2 апреля 09:29
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
Об успехе тобольских хирургов рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.
Реконструктивно-пластическая операция с установкой в трахею Т-образного силиконового стента была выполнена пациентке, которая поступила в больницу в угрожающем жизни состоянии удушья. Эндоскопическое исследование и компьютерная томография выявили у пациента стеноз трахеи, что вызвало сужение воздухоносных путей и острую нехватку воздуха.
Хирургическое вмешательство под общим наркозом длилось около часа. Его провели торакальный хирург Мустахим Сатывалдаев и врач-оториноларинголог Оксана Чаппарова.
По словам медиков, стентирование трахеи — достаточно распространённый и безопасный вид хирургического вмешательства, позволяющий восстанавливать просвет суженного участка дыхательных путей. Однако в Тобольске его ранее не проводили.
«В Тобольске подобные операции раньше не делали, и пациентов в состоянии удушья приходилось перевозить в Тюмень. В этом году мы планируем расширить спектр жизнеспасающих операций, систематически внедряя новые», — отметили в медучреждении.
Повышение уровня здоровья населения региона — это один из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области. Такие же задачи заложены и в областной отраслевой программе развития здравоохранения, и программе реализации нацпроекта «Здоровье».
В рамках региональной программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.