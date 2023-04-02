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Posted 2 апреля 09:29

Published 2 апреля 09:29

Modified Сегодня, 17:41

Updated Сегодня, 17:41

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Тобольские хирурги расширили спектр жизнеспасающих операций

2 апреля 2023, 09:29
Фото: 1MI
Еще недавно жители Тобольска, которым требовалась реконструктивно-пластическая операция, вынуждены были обращаться в медучреждения Тюмени. Сейчас, в ряде случаев, такую помощь они могут получить в местной облбольнице №3, врачи которой внедрили в практику новую жизнеспасающую операцию.

Об успехе тобольских хирургов рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Реконструктивно-пластическая операция с установкой в трахею Т-образного силиконового стента была выполнена пациентке, которая поступила в больницу в угрожающем жизни состоянии удушья. Эндоскопическое исследование и компьютерная томография выявили у пациента стеноз трахеи, что вызвало сужение воздухоносных путей и острую нехватку воздуха.

Хирургическое вмешательство под общим наркозом длилось около часа. Его провели торакальный хирург Мустахим Сатывалдаев и врач-оториноларинголог Оксана Чаппарова.

По словам медиков, стентирование трахеи — достаточно распространённый и безопасный вид хирургического вмешательства, позволяющий восстанавливать просвет суженного участка дыхательных путей. Однако в Тобольске его ранее не проводили.

«В Тобольске подобные операции раньше не делали, и пациентов в состоянии удушья приходилось перевозить в Тюмень. В этом году мы планируем расширить спектр жизнеспасающих операций, систематически внедряя новые», — отметили в медучреждении.

Повышение уровня здоровья населения региона — это один из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области. Такие же задачи заложены и в областной отраслевой программе развития здравоохранения, и программе реализации нацпроекта «Здоровье».

В рамках региональной программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

 

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