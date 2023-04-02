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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

По Тюмени прогулялись «Отпетые мошенники». Видео

2 апреля 2023, 06:32
Фото: ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ | official page

По Тюмени прогулялась группа «Отпетые мошенники»

«Отпетые мошенники» прогулялись накануне по тюменской набережной. Музыкальный коллектив заметили местные жители.
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Тюмень
Видео: Типичная Тюмень

1 апреля артисты выступали с концертной программой в баре «Руки Вверх!». Они исполнили для тюменцев хиты «Всяко-разно», «Хали-Гали», «А у реки», «Люби меня, люби» и многие другие песни.

«Отпетые мошенники» — российская поп-группа, основанная в 90-х годах в Санкт-Петербурге продюсером Евгением Орловым. За годы творчества коллектива было записано семь альбомов. В 1999–2000 годах музыкальный коллектив стал лауреатом премии «Стопудовый хит», в 2000 году был награжден премией Попова за песню «Люби меня, люби».

Ранее «Наш Город» писал, что российский певец Shaman отказался принимать участие в шоу-программе к матчу сборных России и Ирака из-за мероприятий, запланированных в Тюмени. Певцу предлагали исполнить перед началом поединка песню «Я русский» и гимн России.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Артисты#Певцы#Концерты#Тюмень#Тюменская область#Видео
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