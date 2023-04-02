По Тюмени прогулялись «Отпетые мошенники». Видео

«Отпетые мошенники» — российская поп-группа, основанная в 90-х годах в Санкт-Петербурге продюсером Евгением Орловым. За годы творчества коллектива было записано семь альбомов. В 1999–2000 годах музыкальный коллектив стал лауреатом премии «Стопудовый хит», в 2000 году был награжден премией Попова за песню «Люби меня, люби».