По Тюмени прогулялись «Отпетые мошенники». Видео

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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1 апреля артисты выступали с концертной программой в баре «Руки Вверх!». Они исполнили для тюменцев хиты «Всяко-разно», «Хали-Гали», «А у реки», «Люби меня, люби» и многие другие песни.
«Отпетые мошенники» — российская поп-группа, основанная в 90-х годах в Санкт-Петербурге продюсером Евгением Орловым. За годы творчества коллектива было записано семь альбомов. В 1999–2000 годах музыкальный коллектив стал лауреатом премии «Стопудовый хит», в 2000 году был награжден премией Попова за песню «Люби меня, люби».
Ранее «Наш Город» писал, что российский певец Shaman отказался принимать участие в шоу-программе к матчу сборных России и Ирака из-за мероприятий, запланированных в Тюмени. Певцу предлагали исполнить перед началом поединка песню «Я русский» и гимн России.