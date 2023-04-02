Два человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме на Беляева. Видео

Два человека погибли во время пожара в тюменской многоэтажке

Два человека погибли во время пожара в 19-ти этажном жилом доме на улице Беляева, 35/1. Трагедия произошла вечером — загорелась одна из квартир на 16-м этаже.

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