Два человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме на Беляева. Видео

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
На место ЧП были направлены шесть единиц техники и 27 личного состава МЧС. Из зоны воздействия опасных факторов пожара сотрудники МЧС России эвакуировали одного человека. В результате пожара погибли двое тюменцев.
Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
В настоящее время на месте трагедии работают следственные органы. Причина пожара выясняется.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Нижнетавдинском районе произошел первый в этом сезоне ландшафтный пожар. Причиной огня стал перехлест линий электропередач.