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Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Два человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме на Беляева. Видео

2 апреля 2023, 13:52
Фото: МЧС

Два человека погибли во время пожара в тюменской многоэтажке

Два человека погибли во время пожара в 19-ти этажном жилом доме на улице Беляева, 35/1. Трагедия произошла вечером — загорелась одна из квартир на 16-м этаже.
Сюжет
Тюмень
Видео: МЧС

На место ЧП были направлены шесть единиц техники и 27 личного состава МЧС. Из зоны воздействия опасных факторов пожара сотрудники МЧС России эвакуировали одного человека. В результате пожара погибли двое тюменцев.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

В настоящее время на месте трагедии работают следственные органы. Причина пожара выясняется.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Нижнетавдинском районе произошел первый в этом сезоне ландшафтный пожар. Причиной огня стал перехлест линий электропередач.

#Валентина Бурнашева#Пожар#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Гибель на пожаре#МЧС#Тюменская область#Видео
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