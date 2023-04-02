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Updated Сегодня, 11:21

Два человека погибли в массовой аварии на трассе Тюмень — Екатеринбург

2 апреля 2023, 11:19
Фото: Богданович 96

В ДТП на трассе Тюмень — Екатеринбург погибли два человека

Два человека погибли в массовой аварии, произошедшей сегодня утром на 113-м километре федеральной трассы Тюмень — Екатеринбург под Богдановичем. Здесь столкнулись УАЗ-Патриот, КамАЗ и автомобиль Ford.
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ДТП

По данным ГИБДД Свердловской области, 21 летний водитель УАЗа, направляясь со стороны Тюмени в Екатеринбург, по неизвестной причине выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с КамАЗом. 58-летний водитель большегруза потерял с управлением и врезался в Ford, который ехал за УАЗом.

В результате дорожно-транспортного происшествия все автомобили вылетели с проезжей части дороги в кювет. Водитель и пассажир УАЗ-Патриот погибли до приезда бригады медицинской помощи, 44-летний водитель иномарки и ее пассажир с травмами были госпитализированы в больницу Богдановича. Водитель КамАЗа не пострадал.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшей трагедии, назначены экспертизы. На водителя большегруза составлены административные материалы за установку на одной оси автомобиля шин с разным протектором и отсутствие товарно-транспортной накладной.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в четверг вечером на перекрестке улиц Герцена и Грибоедова столкнулись легковые автомобили Kia Rio и Lada. Авария произошла из-за нарушения правил очередности проезда. В ДТП пострадал водитель Lada.

 

#Валентина Бурнашева#ДТП#Екатеринбург#Свердловская область#Общество#Происшествия#Водители#ГИБДД#Безопасность на дорогах#Авария#Тюменская область#Трасса Тюмень - Екатеринбург
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