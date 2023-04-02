Два человека погибли в массовой аварии на трассе Тюмень — Екатеринбург

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
По данным ГИБДД Свердловской области, 21 летний водитель УАЗа, направляясь со стороны Тюмени в Екатеринбург, по неизвестной причине выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с КамАЗом. 58-летний водитель большегруза потерял с управлением и врезался в Ford, который ехал за УАЗом.
В результате дорожно-транспортного происшествия все автомобили вылетели с проезжей части дороги в кювет. Водитель и пассажир УАЗ-Патриот погибли до приезда бригады медицинской помощи, 44-летний водитель иномарки и ее пассажир с травмами были госпитализированы в больницу Богдановича. Водитель КамАЗа не пострадал.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшей трагедии, назначены экспертизы. На водителя большегруза составлены административные материалы за установку на одной оси автомобиля шин с разным протектором и отсутствие товарно-транспортной накладной.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в четверг вечером на перекрестке улиц Герцена и Грибоедова столкнулись легковые автомобили Kia Rio и Lada. Авария произошла из-за нарушения правил очередности проезда. В ДТП пострадал водитель Lada.