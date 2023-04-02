Два человека погибли в массовой аварии на трассе Тюмень — Екатеринбург

По данным ГИБДД Свердловской области, 21 летний водитель УАЗа, направляясь со стороны Тюмени в Екатеринбург, по неизвестной причине выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с КамАЗом. 58-летний водитель большегруза потерял с управлением и врезался в Ford, который ехал за УАЗом.