24-летний выпускник ТВВИКУ погиб на Донбассе

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
15 февраля бойцу исполнилось 24 года. Похороны военного состоялись на его родине — в городе Тавда (Свведловская область). В тавдинской школе №9, где учился Михаил Казарец, состоялась торжественная линейка. В знак памяти погибшему офицеру была объявлена минута молчания, сообщили «Нашему Городу» в учебном заведении.
Ранее «Наш Город» в тюменском селе Каскара прошли похороны добровольца Юрия Хахалина. Он принимал участие в СВО с октября 2022 года.