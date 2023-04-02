24-летний выпускник ТВВИКУ погиб на Донбассе

15 февраля бойцу исполнилось 24 года. Похороны военного состоялись на его родине — в городе Тавда (Свведловская область). В тавдинской школе №9, где учился Михаил Казарец, состоялась торжественная линейка. В знак памяти погибшему офицеру была объявлена минута молчания, сообщили «Нашему Городу» в учебном заведении.