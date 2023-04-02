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Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

24-летний выпускник ТВВИКУ погиб на Донбассе

2 апреля 2023, 08:24
Фото: Школа №9

24-летний выпускник ТВВИКУ погиб на Украине

Выпускник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова Михаил Казарец погиб в зоне специальной операции на Украине. Военный получил смертельную травму при выполнении боевого задания 4 марта 2023.
Сюжет
Тюмень

15 февраля бойцу исполнилось 24 года. Похороны военного состоялись на его родине — в городе Тавда (Свведловская область). В тавдинской школе №9, где учился Михаил Казарец, состоялась торжественная линейка. В знак памяти погибшему офицеру была объявлена минута молчания, сообщили «Нашему Городу» в учебном заведении.

Ранее «Наш Город» в тюменском селе Каскара прошли похороны добровольца Юрия Хахалина. Он принимал участие в СВО с октября 2022 года.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#ТВВИКУ#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Тюмень#Тюменская область#Свердловская область
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