«Я хочу нормально пожить на старости лет!»: на Судостроителей отменили КРТ

Четыре дома по улице Судостроителей (№25, 27, 29, 31) уже давно требуют даже не капитального ремонта, а сноса. На встрече с журналистами издания «Наш город» было более 20 человек, из них многие живут в этих домах несколько десятков лет. КРТ было для них единственным шансом на улучшение жилищных условий.