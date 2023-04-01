«Я хочу нормально пожить на старости лет!»: на Судостроителей отменили КРТ

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Четыре дома по улице Судостроителей (№25, 27, 29, 31) уже давно требуют даже не капитального ремонта, а сноса. На встрече с журналистами издания «Наш город» было более 20 человек, из них многие живут в этих домах несколько десятков лет. КРТ было для них единственным шансом на улучшение жилищных условий.
«Администрация пошла на попятную, сказала что мы переносим срок КРТ на неопределенное время. Не слушая нас никого. Они нас, жителей многоквартирников, просто столкнули с частниками лбами как в 90-е. Берите биты — бейте друг друга. А кто победит — там и решим», — рассказал житель одного из домов Олег Ткачев.
Из проголосовавших против КРТ владельцев гаражей — 98 «против», двое «за». У них они затоплены. А вот те, кто против, по словам жителей, не живут в этом районе и они не знают обо всех проблемах.
«Тут хороших то домов — единицы. Здесь нет ни одного нового человека, который сказал бы, мол, хочу в этом районе что-то построить, дом для себя. А все наши собрания были без разъяснений по какой стоимости и за что будут платить домовладельцам. А у них другой ценник. Они получают не только за квадратный метр жилья по рыночной стоимости, но и за землю и за насаждения. Им даже выгоднее согласиться на КРТ, чем нам. Но из-за пары домов, которые отстроили тут не так давно возникла эта проблема», — разъяснил ситуацию изданию «Наш город» собственник одной из квартир Заур Раджабов.
Два кирпичных двухэтажных дома рядом на фоне тотального запустения. Нет дорог, магазинов, садов и школ. Только здание бывшего элеватора — предприятие банкрот уже много лет.
«Мы ездим в город на автобусе в аптеку, в магазин. Сумки тащим. У меня ноги больные, я здесь 50 лет. Я 50 лет здесь живу и тону в болоте с тех пор. Мы прежде, чем попасть на остановку надеваем резиновые сапоги и там снимаем! А я хочу на старости лет хоть немного пожить. Здесь все рушится. Потолки падают на нас, рамы выпадают. Я сама недавно мыла окна и чуть не вывались из окна», — делится бывший медработник и Ветеран труда Людмила Жданова.
Самое страшное — это туалет во дворе. Туда ведут как на экскурсию. Не чистился с 2007 года, грязь, мухи и черви. Собравшиеся говорят, что им страшно выпускать детей на улицу.
«У нас управляющая компания "Спектр-М", с ноября не появлялась. Подъезды не моются, снег не чистят, ремонт не проводят. Им, конечно, большая „благодарность“ за это. Если зайти подъезд, то все обшарпано. Какой человек у нас купит здесь квартиру?», — говорит Надежда Куделькина.
Квадратура квартир маленькая и с учетом всех проблем за нее на рынке дадут около миллиона. Но покупателей даже не ищут.
«У нас только кухня и унитаз. Мы за свой счет проводили холодную воду. Горячей воды здесь нет до сих пор, пользуемся газовым баллоном. Полы проваливаются. Пришла платежка месяц назад — 6 тысяч. Мы живем здесь 30 лет, с 1991 года, но в таких условиях невозможно жить. У меня двое детей, один совсем маленький. Сколько нам еще жить в таких условиях? », - рассказывает еще одна собственница Анжела.
После проведенного капремонта крыши, на потолках квартир прочно поселилась черная плесень и зацвело дерево в подъезде.
В своем телеграм-канале Руслан Кухарук прокомментировал прошедший недавно Градостроительный форум, где написал, что Тюмень — лидер по вводу жилья, расселению ветхого и авариного фонда, и созданию комфортной городской среды.
«В Тюмени активно проводится реновация территорий. Это еще один механизм, который не просто позволяет расселить аварийное жилье без привлечения бюджетных инвестиций, но дает возможность вовлечь в оборот и дать вторую жизнь депрессивным территориям, промышленным зонам города», — написал глава администрации города Тюмени.
Так жителям других улиц на Лесобазе повезло больше. Администрация города накануне заявила о сносе части домов на улицах Сахалинской и Судостроителей. И в перспективе там появятся новые ЖК, школы, детские сады и медучреждения.