В Тюменской области повсеместно пройдут сплошные проверки «детских» перевозок

Также в это время будет усилен контроль за движением по федеральным и региональным трассам автобусов, перевозящих группы детей. В этом случае предусмотрен двойной контроль: нарядами ДПС непосредственно на автодорогах и с помощью системы «Паутина» показывающей маршрут передвижения каждого автобуса и его скорость.