В Тюменской области повсеместно пройдут сплошные проверки «детских» перевозок

Posted 1 апреля 12:29
Published 1 апреля 12:29
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Сплошные проверки пройдут на дорогах у детских садов и школ. Проведут наряды ДПС, которые патрулируют у данных детских учреждений в утренние часы. Также в рейдах примут участие представители активной родительской общественности и администрации детсадов и школ.
Как отметили в Госавтоинспекции региона, такие проверки вызваны необходимостью из частых нарушений водителями правил перевозки детей.
«С начала года в Тюменской области почти 2,5 тысячи водителей привлечены к административной ответственности за нарушения правил перевозки детей», — пояснили в ведомстве.
Также в это время будет усилен контроль за движением по федеральным и региональным трассам автобусов, перевозящих группы детей. В этом случае предусмотрен двойной контроль: нарядами ДПС непосредственно на автодорогах и с помощью системы «Паутина» показывающей маршрут передвижения каждого автобуса и его скорость.
В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению тяжелых последствий в результате автоаварий, что соответствует задачам федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.