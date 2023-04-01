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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

В Тюменской области на поддержку промышленности потратят миллионы рублей

1 апреля 2023, 07:26
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюменской области увеличили поддержку промышленности на 185 миллионов рублей

В Тюменской области фонд развития промышленности докапитализирован на сумму более 185 миллионов рублей, а фонд целевых займов Инвестиционного агентства Тюменской области — на 700 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.
Сюжет
Тюмень

По его словам, в этом году также на 100% от первого взноса вырос уровень возмещения затрат по договорам лизинга оборудования. Александр Моор подчеркнул, что в Тюменской области принимаются все необходимые меры для обеспечения экономической и социальной стабильности.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2022 году в основной капитал было инвестировано около 360 миллиардов рублей. За год рост составит 152%.

 

 

#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Промышленность#Промышленное производство#Поддержка#Тюмень#Тюменская область#Александр Моор#Валентина Бурнашева
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