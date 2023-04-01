В Тюменской области на поддержку промышленности потратят миллионы рублей

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
По его словам, в этом году также на 100% от первого взноса вырос уровень возмещения затрат по договорам лизинга оборудования. Александр Моор подчеркнул, что в Тюменской области принимаются все необходимые меры для обеспечения экономической и социальной стабильности.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2022 году в основной капитал было инвестировано около 360 миллиардов рублей. За год рост составит 152%.