В тюменском вузе раздадут бесплатно почти 300 килограммов меда

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
По словам директора института биотехнологии и ветеринарной медицины Алексея Бахарева, после того, как мед пройдет лабораторную экспертизу, большую его часть вуз раздаст бесплатно в рамках социального проекта «Аграрный университет — любимому городу».
Пасека работает на базе вуза в рамках учебного проекта. Летом здесь проходят практику будущие ветеринары и зоотехники.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году тюменские предприятия АПК ждут хорошего урожая сельхозкультур и рассчитывают на благоприятную погоду.