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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

В тюменском вузе раздадут бесплатно почти 300 килограммов меда

1 апреля 2023, 12:09
Фото: Википедия

Тюменский университет соберет 300 килограммов меда со своей пасеки

Три сотни килограммов меда соберет в этом году со своей пасеки Государственный университет Северного Зауралья. Сегодня здесь проживают тринадцать пчелосемей.
Сюжет
Тюмень

По словам директора института биотехнологии и ветеринарной медицины Алексея Бахарева, после того, как мед пройдет лабораторную экспертизу, большую его часть вуз раздаст бесплатно в рамках социального проекта «Аграрный университет — любимому городу».

Пасека работает на базе вуза в рамках учебного проекта. Летом здесь проходят практику будущие ветеринары и зоотехники.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году тюменские предприятия АПК ждут хорошего урожая сельхозкультур и рассчитывают на благоприятную погоду.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Студенты#Пчелы#Тюмень#Тюменская область
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