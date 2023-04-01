В тюменском вузе раздадут бесплатно почти 300 килограммов меда

Тюменский университет соберет 300 килограммов меда со своей пасеки

Три сотни килограммов меда соберет в этом году со своей пасеки Государственный университет Северного Зауралья. Сегодня здесь проживают тринадцать пчелосемей.

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