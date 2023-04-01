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Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

В Тюмени сбили 10-летнюю девочку

1 апреля 2023, 08:40
Фото: 1MI

В Тюмени водитель Ford сбила 10-летнюю девочку

В Тюмени накануне вечером под колеса автомобиля Ford Focus попала 10-летняя девочка. ЧП произошло накануне вечером во дворе дома на улице Вьюжная, 13.
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ДТП
«Ребенок катался на механическом самокате со своим другом. Мальчик успел проехать, а девочка была сбита водителем Ford Focus. Школьница получила небольшие ушибы — госпитализация не потребовалась», — рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД.

За рулем иномарки находилась девушка 1995 года рождения. В настоящее время обстоятельства выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу в Тюмени на улице Осипенко (около Профсоюзной) автомобиль сбил молодую девушку. Тюменку с травмами госпитализировали.

 

#Валентина Бурнашева#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД#Тюмень#Дети#Авария#Тюменская область
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