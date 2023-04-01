В Тюмени сбили 10-летнюю девочку

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:46
«Ребенок катался на механическом самокате со своим другом. Мальчик успел проехать, а девочка была сбита водителем Ford Focus. Школьница получила небольшие ушибы — госпитализация не потребовалась», — рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД.
За рулем иномарки находилась девушка 1995 года рождения. В настоящее время обстоятельства выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу в Тюмени на улице Осипенко (около Профсоюзной) автомобиль сбил молодую девушку. Тюменку с травмами госпитализировали.