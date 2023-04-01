В Тюмени отремонтируют дорогу на Монтажников. Там в прошлом году провалился грунт

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
В документах к аукциону указано, что все работы на участке улицы Монтажников (в районе съезда с 50 лет ВЛКСМ) подрядная организация должна выполнить в срок до 15 ноября 2023 года.
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 10 апреля. 12 апреля состоится подведение итогов.
Ранее «Наш Город» писал, что в июле 2022 года на пересечении улиц Монтажников и 50 лет ВЛКСМ произошел провал дорожного полотна. Участок был перекрыт на длительное время. Ремонтные работы продолжались до сентября 2022 года.