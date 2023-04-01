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Posted Сегодня, 04:50

Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

В Тюмени отремонтируют дорогу на Монтажников. Там в прошлом году провалился грунт

1 апреля 2023, 04:50
Фото: тг-канал Руслан Кухарук

В Тюмени за 166,8 миллионов рублей отремонтируют дорогу на Монтажников

В Тюмени за 166 миллионов 834 тысяч рублей отремонтируют ливневый коллектор и проведут сопутствующие восстановительные работы в районе развязки по улице Монтажников, где минувшим летом произошел обвал грунта. Соответствующий тендер размещен на портале Госзакупок.
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Тюмень

В документах к аукциону указано, что все работы на участке улицы Монтажников (в районе съезда с 50 лет ВЛКСМ) подрядная организация должна выполнить в срок до 15 ноября 2023 года.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 10 апреля. 12 апреля состоится подведение итогов.

Ранее «Наш Город» писал, что в июле 2022 года на пересечении улиц Монтажников и 50 лет ВЛКСМ произошел провал дорожного полотна. Участок был перекрыт на длительное время. Ремонтные работы продолжались до сентября 2022 года.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Ремонт#Капитальный ремонт#Ремонт дорог#Провал#Аукцион#Закупки#Тендеры#Тюмень#Тюменская область
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