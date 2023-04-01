В Тюмени на улице Колхозной сгорел частный дом. Видео

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
По словам очевидцев, в настоящее время на месте ЧП работают пожарные. По предварительным данным, дом был нежилым. Что стало причиной возгорания и имеются ли пострадавшие – неизвестно. Официальные комментарии МЧС ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 3 апреля будет введен особый противопожарный режим. На период его действия запрещено посещать леса, проводить пожароопасные работы, сжигать мусор и сухостой, разводить костры и использовать пиротехническую технику.