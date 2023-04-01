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Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

В Тюмени на улице Колхозной сгорел частный дом. Видео

1 апреля 2023, 10:17
Фото: 1MI

В Тюмени на улице Колхозной сгорел дом

В Тюмени на улице Колхозной сегодня произошел пожар в частном доме. Видеоролик с полыхающим строением опубликовали в социальных сетях горожане.
Сюжет
Тюмень

По словам очевидцев, в настоящее время на месте ЧП работают пожарные. По предварительным данным, дом был нежилым. Что стало причиной возгорания и имеются ли пострадавшие – неизвестно. Официальные комментарии МЧС ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 3 апреля будет введен особый противопожарный режим. На период его действия запрещено посещать леса, проводить пожароопасные работы, сжигать мусор и сухостой, разводить костры и использовать пиротехническую технику.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Пожары#Пожарные#Тюмень#Тюменская область#Видео
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