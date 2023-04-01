В Тюмени на следующей неделе потеплеет до +15

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Published Сегодня, 03:37
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В воскресенье, 2 апреля, день пройдет при переменной облачности. Ночью столбики термометров покажут 0…+5, в светлое время суток +6…+11. Понедельник, 3 апреля, порадует жителей Тюмени солнечной погодой. Температура воздуха в этот день составит -1…+7 ночью и +9…+13 днем. Скорость ветра 2 — 3,5 м/с.
Во вторник и среду, 4 и 5 апреля, воздух прогреется до +14…+15, ночью столбики термометров покажут +3…+8. Осадки в эти дни маловероятны.
Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам метеорологов, второй весенний месяц в этом году в Тюменской области ожидается теплым и сухим. Во второй декаде апреля на юге региона потеплеет до +18.