nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:37

Published Сегодня, 03:37

Modified Сегодня, 03:39

Updated Сегодня, 03:39

В Тюмени на следующей неделе потеплеет до +15

1 апреля 2023, 03:37
Фото: 1MI

В Тюмени 1 апреля будет без осадков и потеплеет до +10

В Тюмени в субботу, 1 апреля, ожидается облачная погода и температура воздуха -3…+2 в дневные часы, +8…+10 в темное время суток. Скорость ветра составит 6,7 — 7,4 м/с.
Сюжет
Тюмень

В воскресенье, 2 апреля, день пройдет при переменной облачности. Ночью столбики термометров покажут 0…+5, в светлое время суток +6…+11. Понедельник, 3 апреля, порадует жителей Тюмени солнечной погодой. Температура воздуха в этот день составит -1…+7 ночью и +9…+13 днем. Скорость ветра 2 — 3,5 м/с.

Во вторник и среду, 4 и 5 апреля, воздух прогреется до +14…+15, ночью столбики термометров покажут +3…+8. Осадки в эти дни маловероятны.

Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам метеорологов, второй весенний месяц в этом году в Тюменской области ожидается теплым и сухим. Во второй декаде апреля на юге региона потеплеет до +18.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Арбитражи марта: битая Infiniti, гора мусора и дело арбитражного управляющего
31 марта 07:40
В Тюмени запретили продажу алкоголя на последний звонок и в другие праздники
31 марта 11:59
В Тюмени снесут более 60 домов
31 марта 07:17
«Да будет светофор»: городская администрация отреагировала на жалобы жителей
31 марта 12:15
«Присасывающиеся отморозки»: на тюменцев нападают опасные членистоногие
31 марта 09:22