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Posted Сегодня, 04:17

Published Сегодня, 04:17

Modified Сегодня, 04:22

Updated Сегодня, 04:22

В Тюмени крышки канализационных люков украсили символикой города

1 апреля 2023, 04:17
Фото: тг-канал Руслан Кухарук

В Тюмени появились необычные крышки канализационных люков

В Тюмени на пешеходном бульваре на улице Дзержинского установили необычные крышки люков с символикой города. На них изображено здание коммерческого училища, указаны дата основания областной столицы и старое название улицы — Садовая.
Сюжет
Тюмень

Об этом сообщил в своем тг-канале глава администрации Тюмени Руслан Кухарук. По его словам в ближайшее время в рамках реконструкции улицы Дзержинского начнутся работы по реставрации здания на Дзержинского, 28.

Также с сегодняшнего дня в ночное время патрулировать пешеходный бульвар начнут казаки. Они будут следить за соблюдением закона о тишине и контролировать общественный порядок.

Ранее «Наш Город» писал, что жители дома на Дзержинского, 31, жаловались на состояние инженерных сетей в здании. По словам жильцов, капитальный ремонт здесь не проводился с 1961 года.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Пешеходный бульвар#Канализационный люк#Тюмень#Руслан Кухарук#Тюменская область
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