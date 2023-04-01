В Тюмени крышки канализационных люков украсили символикой города

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Об этом сообщил в своем тг-канале глава администрации Тюмени Руслан Кухарук. По его словам в ближайшее время в рамках реконструкции улицы Дзержинского начнутся работы по реставрации здания на Дзержинского, 28.
Также с сегодняшнего дня в ночное время патрулировать пешеходный бульвар начнут казаки. Они будут следить за соблюдением закона о тишине и контролировать общественный порядок.
Ранее «Наш Город» писал, что жители дома на Дзержинского, 31, жаловались на состояние инженерных сетей в здании. По словам жильцов, капитальный ремонт здесь не проводился с 1961 года.