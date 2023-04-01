В Тобольске врачи спасли пациентку от удушья

По словам заместителя главного врача ОБ № 3 по хирургии Мустахима Сатывалдаева, стентирование трахеи — распространённый и безопасный вид хирургического вмешательства, позволяющий восстанавливать просвет суженного участка дыхательных путей. Однако ранее в Тобольске такие операции не делали — пациентов доставляли в Тюмень.