В Тобольске врачи спасли пациентку от удушья

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:47
Было принято решение о проведении женщине срочной реконструктивно-пластической операции на трахее и установке Т-образного силиконового стента. Продолжительность операции составила около часа. Она прошла успешно.
По словам заместителя главного врача ОБ № 3 по хирургии Мустахима Сатывалдаева, стентирование трахеи — распространённый и безопасный вид хирургического вмешательства, позволяющий восстанавливать просвет суженного участка дыхательных путей. Однако ранее в Тобольске такие операции не делали — пациентов доставляли в Тюмень.
В этом году Тобольская областная больница планирует расширить спектр жизнеспасающих операций, сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе медицинского учреждения.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области до 30 июня продлили антиковидные ограничения. За последний месяц количество заболевших COVID-19 выросло на 20% по сравнению с февралем 2023 года.