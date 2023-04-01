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Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

В Тобольске врачи спасли пациентку от удушья

1 апреля 2023, 06:21
Фото: пресс-служба областной больницы № 3

Тобольски врачи спасли жительницу Тюменской области от удушья

В Тобольске врачи спасли жизнь пациентке, поступившей в больницу с удушьем. Женщине экстренно были проведены эндоскопическое исследование и компьютерная томография, которые показали стеноз трахеи.
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Тюмень

Было принято решение о проведении женщине срочной реконструктивно-пластической операции на трахее и установке Т-образного силиконового стента. Продолжительность операции составила около часа. Она прошла успешно.

По словам заместителя главного врача ОБ № 3 по хирургии Мустахима Сатывалдаева, стентирование трахеи — распространённый и безопасный вид хирургического вмешательства, позволяющий восстанавливать просвет суженного участка дыхательных путей. Однако ранее в Тобольске такие операции не делали — пациентов доставляли в Тюмень.

В этом году Тобольская областная больница планирует расширить спектр жизнеспасающих операций, сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе медицинского учреждения.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области до 30 июня продлили антиковидные ограничения. За последний месяц количество заболевших COVID-19 выросло на 20% по сравнению с февралем 2023 года.

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