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Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

В СВО погиб доброволец из Тюменской области

1 апреля 2023, 10:59
Фото: 1MI

На Донбассе погиб доброволец из Тюменской области

Житель Тюменской области Юрий Хахалин погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Похороны и церемония прощания с тюменцем прошли на его родине — в Каскаринском районе.
Сюжет
Тюмень

Участие в похоронах приняли представители администрации Каскаринского муниципального образования, военный комиссар Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов Алексей Музалевский, заместитель главы район Артём Чертов, представитель воинской части, где служил погибший солдат, жители села Каскара.

Как сообщили «Нашему Городу» в администрации муниципалитета, Юрий Хахалин принимал участие в спецоперации в качестве добровольца с октября 2022 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском районе простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Александром Топорковым. Военный погиб 5 марта 2023 года.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Тюмень#Тюменская область
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