В СВО погиб доброволец из Тюменской области

На Донбассе погиб доброволец из Тюменской области

Житель Тюменской области Юрий Хахалин погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Похороны и церемония прощания с тюменцем прошли на его родине — в Каскаринском районе.

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