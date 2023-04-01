В СВО погиб доброволец из Тюменской области

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Участие в похоронах приняли представители администрации Каскаринского муниципального образования, военный комиссар Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов Алексей Музалевский, заместитель главы район Артём Чертов, представитель воинской части, где служил погибший солдат, жители села Каскара.
Как сообщили «Нашему Городу» в администрации муниципалитета, Юрий Хахалин принимал участие в спецоперации в качестве добровольца с октября 2022 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском районе простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Александром Топорковым. Военный погиб 5 марта 2023 года.