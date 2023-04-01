В преддверии Пасхи цены на яйца в Тюмени выросли только на…

В тоже время подешевели картофель и лук — на 52 копейки и 1,5 рубля соответственно. Снизились цены на мясо птицы — до 200,8 рублей за килограмм (на 7 рублей), свинину — до 292,9 рублей (на 8 рублей). Также упала цена на макаронные изделия, гречневую крупу, хлеб — от 3 до 4 рублей. Существенно подешевела колбаса 1 сорта — более чем на 49 рублей. Сегодня килограмм этого продукта стоит 487,9 рублей.