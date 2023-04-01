В преддверии Пасхи цены на яйца в Тюмени выросли только на…

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Также на 2 рубля подорожал килограмм охлажденной говядины (510,24 рубля), на 3 рубля выросла стоимость килограмма сливочного масла (853,5 рублей). Существенно за неделю подорожал сыр — на 23,67 рублей. Сегодня килограмм этого продукта стоит более 957 рублей.
Почти на 8 рублей, до 408,2 рублей, выросла стоимость килограмма сарделек, на 7,9 рублей подорожала морковь — до 56 рублей за килограмм. Огурцы и помидоры сегодня стоят 178 и 247 рублей за килограмм соответственно — рост на 19 рублей и 3 рубля. Стоимость килограмма бананов и яблок выросла в цене на 5 рублей — до 116 и 120 рублей соответственно.
В тоже время подешевели картофель и лук — на 52 копейки и 1,5 рубля соответственно. Снизились цены на мясо птицы — до 200,8 рублей за килограмм (на 7 рублей), свинину — до 292,9 рублей (на 8 рублей). Также упала цена на макаронные изделия, гречневую крупу, хлеб — от 3 до 4 рублей. Существенно подешевела колбаса 1 сорта — более чем на 49 рублей. Сегодня килограмм этого продукта стоит 487,9 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени могут подорожать в полтора раза никотиносодержащие жидкости для электронных сигарет. Рост цен обусловлен вступлением в силу с 1 декабря 2023 года запрета на продажу немаркированных табачных изделий и никотиносодержащих жидкостей.