Тюменцам с ментальными нарушениями помогают адаптироваться к социуму

Posted 1 апреля 13:01
Published 1 апреля 13:01
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Основная цель работы по социальной и бытовой адаптации — помочь людям с ментальными нарушениями жить достойно, активно и общаться с окружающими. Такие задачи составляют часть областного проекта «Равные возможности», направленного на создание условий для независимой жизни инвалидов, находящихся на соцобслуживании в стационарных учреждениях Тюменской области.
Так, на базе Зареченского психоневрологического интерната оборудованы две жилые комнаты на четыре человека, которые, как тренажеры, позволяют отработать самые элементарные бытовые навыки. Здесь есть все необходимое для обучения по приготовлению пищи, совершению покупок, платежей, пользованию бытовыми приборами.
Освоив базовые знания, подопечные могут закрепить из в учебно-тренировочной квартире на трех человек. После комплексной соцреабилитации они могут жить уже вполне самостоятельно, а некоторые даже работать. Вопрос с трудойстройством также помогают решить соцработники учреждения.
Кроме того, реабилитация предусматривает физическое развитие подопечных — это занятия физкультурой и спортом, и вовлечение их в культмассовые мероприятия. В программу адаптации включены и занятия в различных кружках и секциях, в Школе безопасности для пожилых людей, Школе финансовой грамотности и Школе компьютерной грамотности.
Стоит отметить, что эффективность работы Зареченского интерната отмечена независимой оценки качества. В прошлом году рейтинг предоставления соцуслуг в ЗПИ составил почти 100 баллов.