Тюменцам с ментальными нарушениями помогают адаптироваться к социуму

Кроме того, реабилитация предусматривает физическое развитие подопечных — это занятия физкультурой и спортом, и вовлечение их в культмассовые мероприятия. В программу адаптации включены и занятия в различных кружках и секциях, в Школе безопасности для пожилых людей, Школе финансовой грамотности и Школе компьютерной грамотности.