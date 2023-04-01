Тобольские автоинспекторы спасли жизнь водителя на «трассе смерти»

Сотрудники службы ДПС за минимально короткое время преодолели порядка 60 километров и успели передать 65-летнего мужчину в руки медиков. В настоящее время мужчина находится в больнице под наблюдением врачей, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД Тобольска.