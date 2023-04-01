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Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

Тобольские автоинспекторы спасли жизнь водителя на «трассе смерти»

1 апреля 2023, 07:48
Фото: Госавтоинспекция Тобольска

Тюменские автоинспекторы спасли жизнь водителя инормарки на «трассе смерти»

Тобольские автоинспекторы спасли жизнь водителю Mitsubishi на 175-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск.
Сюжет
Тюмень

Мужчине стало плохо за рулем иномарки и он попросил сотрудников ГИБДД, которые проводили встречу с работниками дорожно-эксплуатационной организации, помочь ему добраться до больницы.

Сотрудники службы ДПС за минимально короткое время преодолели порядка 60 километров и успели передать 65-летнего мужчину в руки медиков. В настоящее время мужчина находится в больнице под наблюдением врачей, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД Тобольска.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске врачи спасли жизнь пациентке с удушьем. У женщины выявили стеноз трахеи.

 

 

#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Водители#ГИБДД#Тюмень#Тюменская область#Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск
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