Тобольские автоинспекторы спасли жизнь водителя на «трассе смерти»

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Мужчине стало плохо за рулем иномарки и он попросил сотрудников ГИБДД, которые проводили встречу с работниками дорожно-эксплуатационной организации, помочь ему добраться до больницы.
Сотрудники службы ДПС за минимально короткое время преодолели порядка 60 километров и успели передать 65-летнего мужчину в руки медиков. В настоящее время мужчина находится в больнице под наблюдением врачей, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД Тобольска.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске врачи спасли жизнь пациентке с удушьем. У женщины выявили стеноз трахеи.