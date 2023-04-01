РЭО предложил Минстрою расширить контроль за выбросом золы в мусорные баки

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Как сообщает newsnn.ru, поводом для подобного обращения стало растущее количество жалоб на возгорания в российских регионах мусоровозов, автотранспорта, жилых домов и прочих строений по причине нарушения правил выброса горячей тлеющей золы.
За конец зимы — начало весны десятки таких случаев произошли в Удмуртии, Хакасии, Бурятии, Забайкалье, Алтайском крае, Дальневосточном федеральном округе, ЕАО.
Стоит отметить, что зола сохраняет пожароопасность в течение суток с момента ее размещения где-либо, так как микроскопические частицы способны вызвать тление даже остывших углей. Участились случаи, когда неправильное обращение с отходами, образующимися от сжигания твердого топлива, приводит к возгоранию содержимого мусорных контейнеров и мусоровозов. Это происходит преимущественно в районах, застроенных частными домами, и становится серьезной проблемой.
Нередко граждане высыпают еще не остывшую золу прямо в емкости для сбора мусора, из-за чего начинаются пожары. Также тлеющая зола, находящаяся в кузове мусоровоза, может привести к возгоранию спецтехники. Не исключаются и ситуации, когда огонь с таких объектов распространяется на находящиеся поблизости дома или машины.
По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, для профилактики таких негативных явлений нужно обустроить специальные места складирования для частного сектора и сельской местности, где есть печное отопление. При этом важна и правильная позиция общества в отношении безопасной утилизации. Глава Российского экологического оператора указывает, что каждый год в стране образуется порядка 20 млн тонн золошлаковых отходов. В рамках одобренного российскими властями комплексного плана к 2035 году объем утилизации отходов угольных электростанций и котельных должен составлять 50% и более. Благодаря этому удастся заместить примерно 15 миллионов тонн природных ресурсов за счет повторного использования золошлакового сырья. Также необходимо вовлекать в хозяйственный оборот золу, образуемую в частных хозяйствах и на малых теплоэлектростанциях.
Складирование золы, которая образуется на ТЭС, в необорудованных местах также способно привести к пожарам. Такой метод утилизации золошлаковых отходов ППК «РЭО» считает недобросовестным. Выход видится в предварительном охлаждении золы и ее правильном размещении в изолированных контейнерах на безопасном расстоянии от горючих составов.