РЭО предложил Минстрою расширить контроль за выбросом золы в мусорные баки

По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, для профилактики таких негативных явлений нужно обустроить специальные места складирования для частного сектора и сельской местности, где есть печное отопление. При этом важна и правильная позиция общества в отношении безопасной утилизации. Глава Российского экологического оператора указывает, что каждый год в стране образуется порядка 20 млн тонн золошлаковых отходов. В рамках одобренного российскими властями комплексного плана к 2035 году объем утилизации отходов угольных электростанций и котельных должен составлять 50% и более. Благодаря этому удастся заместить примерно 15 миллионов тонн природных ресурсов за счет повторного использования золошлакового сырья. Также необходимо вовлекать в хозяйственный оборот золу, образуемую в частных хозяйствах и на малых теплоэлектростанциях.