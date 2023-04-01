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Posted Сегодня, 19:11

Published Сегодня, 19:11

Modified Сегодня, 19:30

Updated Сегодня, 19:30

Первоапрельский выпуск программы «Что было дальше?» посмотрели свыше 12 млн человек

1 апреля 2023, 19:11
Фото: 1MI
Всего за восемь часов новый выпуск комедийного шоу «Что было дальше?» собрал более 12 миллионов просмотров.

Видео выложили в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте» утром 1 апреля, и уже к 18 часам шоу посмотрели более 12 млн человек. Об этом сообщает NewsNN.ru.

В этом выпуске гостями стали Богдан Лисевский и блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик). Последний эпизод шоу выходил в январе прошлого года.

«Что было дальше?» — юмористическое шоу. Резиденты слушают истории знаменитостей и пытаются угадать финал. Резиденты шоу — Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков.

Изначально шоу называлось «И тут произошло самое смешное» и вёл его Дмитрий Позов. Однако творческие разногласия помешали развитию проекта. Сейчас шоу ведёт Нурлан Сабуров, который ранее был одним из его гостей. По словам Сабурова, шоу на 100% оригинальное и не имеет аналогов.

Пилотный эпизод выпустили в апреле 2019 года. В нём участвовали Гарик Харламов и Мигель. Первый сезон состоял из семи эпизодов и продлился до 1 августа, а уже в сентябре был запущен второй сезон.

2 апреля 2020 года стартовал третий сезон шоу. В октябре того же года Forbes назвал создателей «Что было дальше?» самыми высокооплачиваемыми видеоблогерами в РФ.

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