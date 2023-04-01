Первоапрельский выпуск программы «Что было дальше?» посмотрели свыше 12 млн человек

Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
Modified Сегодня, 19:30
Updated Сегодня, 19:30
Видео выложили в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте» утром 1 апреля, и уже к 18 часам шоу посмотрели более 12 млн человек. Об этом сообщает NewsNN.ru.
В этом выпуске гостями стали Богдан Лисевский и блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик). Последний эпизод шоу выходил в январе прошлого года.
«Что было дальше?» — юмористическое шоу. Резиденты слушают истории знаменитостей и пытаются угадать финал. Резиденты шоу — Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков.
Изначально шоу называлось «И тут произошло самое смешное» и вёл его Дмитрий Позов. Однако творческие разногласия помешали развитию проекта. Сейчас шоу ведёт Нурлан Сабуров, который ранее был одним из его гостей. По словам Сабурова, шоу на 100% оригинальное и не имеет аналогов.
Пилотный эпизод выпустили в апреле 2019 года. В нём участвовали Гарик Харламов и Мигель. Первый сезон состоял из семи эпизодов и продлился до 1 августа, а уже в сентябре был запущен второй сезон.
2 апреля 2020 года стартовал третий сезон шоу. В октябре того же года Forbes назвал создателей «Что было дальше?» самыми высокооплачиваемыми видеоблогерами в РФ.