Первоапрельский выпуск программы «Что было дальше?» посмотрели свыше 12 млн человек

Изначально шоу называлось «И тут произошло самое смешное» и вёл его Дмитрий Позов. Однако творческие разногласия помешали развитию проекта. Сейчас шоу ведёт Нурлан Сабуров, который ранее был одним из его гостей. По словам Сабурова, шоу на 100% оригинальное и не имеет аналогов.