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Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Кому в Тюмени готовы платить 500 тысяч рублей в месяц

1 апреля 2023, 07:02
Фото: 1MI

Тюменцам назвали вакансии с заработной платой до 500 тысяч рублей

В Тюменской области назвали самые высокооплачиваемые вакансии марта. В список вошли риелторы, стоматологи-ортопеды, агенты по недвижимости, электрогазосварщики, машинисты и водители. Им готовы платить 200-500 тысяч рублей в месяц.
Сюжет
Тюмень

Заработную плату в размере до 500 тысяч рублей обещают риелтору. В вакансии, опубликованной на портале «Работа России», указано, что опыт работы неважен, но будущий сотрудник должен уметь работать с клиентами по покупке и продаже квартир, владеть навыками проведения деловых переговоров, сбора информации и рекламы объектов.

Стоматологу-ортопеду с опытом работы не менее трех лет обещают заработную плату в размере 200-300 тысяч рублей. В должностные обязанности работника будет входить: оказание квалифицированной медицинской помощи по своей специальности, используя современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, разрешенные для применения в медицинской практике, а также оказание неотложной медицинской помощи при угрожающем жизни состоянии больного.

Машиниста автомобильного крана с опытом работы не менее пяти лет приглашают на работу на зарплату до 230 тысяч рублей. Для работы вахтовым методом в Уватском районе ищут электрогазосварщика с опытом работы от трех лет. Заработная плата до 213 тысяч рублей.

Также в электросварщике нуждается «Тюменский завод вездеходной техники». От будущего сотрудника требуется опыт работы от двух лет и умение производить подготовку деталей и узлов под сварку, различные сварочные работы. Заработная плата — от 150 до 200 тысяч рублей.

Водителя автомобиля с открытой категорией Е приглашают на работу в ООО «Тюменьбургео». Требуется опыт работы от 5 лет, а также Qr код о прививках. Размер заработной платы составляет до 200 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по данным департамента труда и занятости населения, зарегистрировано около 3 тысяч безработных. При этом свободными остаются более 18 тысяч вакансий.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Вакансии#Рабочие вакансии#Работа#Зарплата#Тюмень#Тюменская область
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