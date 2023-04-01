Кому в Тюмени готовы платить 500 тысяч рублей в месяц

Стоматологу-ортопеду с опытом работы не менее трех лет обещают заработную плату в размере 200-300 тысяч рублей. В должностные обязанности работника будет входить: оказание квалифицированной медицинской помощи по своей специальности, используя современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, разрешенные для применения в медицинской практике, а также оказание неотложной медицинской помощи при угрожающем жизни состоянии больного.