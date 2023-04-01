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Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

Кладбища для домашних животных в Тюмени не будет

1 апреля 2023, 08:31
Фото: radugnymost.ru

Власти отказали тюменцам в кладбище для домашних животных

В Тюмени не будут организовывать кладбище для захоронения домашних питомцев, потому что согласно ветеринарным нормам, трупы животных должны быть утилизированы.
Сюжет
Тюмень

Как пояснили в департаменте городского хозяйства, захоронение в землю запрещено. Соответственно создание кладбища для животных будет являться нарушением закона, пишет 72.ру.

В Тюмени существуют несколько служб, которые занимаются кремацией домашних животных. Стоимость общей кремации для питомца весом до 500 граммов начинается от 100 рублей, до 5 килограммов — от 1 тысячи рублей, от 5 до 10 килограммов — от 2 тысяч рублей, от 10 до 20 килограммов — от 2 тысяч 800 рублей. При этом индивидуальная кремация стоит от 2 тысяч рублей и более. Цена зависит от веса питомца. Доставка урны с прахом — 350 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск местные жители установили памятник тобольскому «Хатико». Пес 13 лет прожил на трассе в ожидании погибшего хозяина.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Кладбище#Животные#Тюмень#Тюменская область
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