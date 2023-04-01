Кладбища для домашних животных в Тюмени не будет

В Тюмени существуют несколько служб, которые занимаются кремацией домашних животных. Стоимость общей кремации для питомца весом до 500 граммов начинается от 100 рублей, до 5 килограммов — от 1 тысячи рублей, от 5 до 10 килограммов — от 2 тысяч рублей, от 10 до 20 килограммов — от 2 тысяч 800 рублей. При этом индивидуальная кремация стоит от 2 тысяч рублей и более. Цена зависит от веса питомца. Доставка урны с прахом — 350 рублей.