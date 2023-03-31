Здание «Соло-центра» на Свердлова в Тюмени разваливается на глазах. Фото

В центре Тюмени офисное здание разваливается на глазах. Фото

По данным «Нашего города», на улице Свердлова, 5, разваливается здание «Соло-центр». На одной из стен можно увидеть трещину длинной почти 10 метров. На сайте компании указано, что здание было построено в 2003 году.