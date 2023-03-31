nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:13

Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Здание «Соло-центра» на Свердлова в Тюмени разваливается на глазах. Фото

31 марта 2023, 15:13
Фото: nashgorod.ru

В центре Тюмени офисное здание разваливается на глазах. Фото

По данным «Нашего города», на улице Свердлова, 5, разваливается здание «Соло-центр». На одной из стен можно увидеть трещину длинной почти 10 метров. На сайте компании указано, что здание было построено в 2003 году.

Здесь расположены офисные помещения и торговый зал, где продаётся мебель и двери из Италии и стран ЕС. Стоит отметить, что трещины пытались заделать цементом, но постепенно они стали больше.

«Опасно ходить рядом, не говоря про тех, кто работает в этом здании», — пишет подписчик «Нашего города».

Ранее «Наш город» сообщал, что глава администрации Тюмени Руслан Кухарук подписал распоряжение о реализации программы КРТ в трех районах города. Всего будет снесено 62 дома в районе Лесобазы, на Московском и Салаирском тракте.

Читайте также:
В Тюмени снесут более 60 домов
#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Работа#Деньги#Покупка-продажа#Здания#Офисы#Экономика#Александр Мязин
Подпишитесь
Арбитражи марта: битая Infiniti, гора мусора и дело арбитражного управляющего
Сегодня, 07:40
В Тюмени запретили продажу алкоголя на последний звонок и в другие праздники
Сегодня, 11:59
В Тюмени снесут более 60 домов
Сегодня, 07:17
В центре Тюмени произошло ДТП. Есть пострадавшие
Сегодня, 04:27
«Да будет светофор»: городская администрация отреагировала на жалобы жителей
Сегодня, 12:15
«Присасывающиеся отморозки»: на тюменцев нападают опасные членистоногие
Сегодня, 09:22