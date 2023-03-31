Здание «Соло-центра» на Свердлова в Тюмени разваливается на глазах. Фото

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Здесь расположены офисные помещения и торговый зал, где продаётся мебель и двери из Италии и стран ЕС. Стоит отметить, что трещины пытались заделать цементом, но постепенно они стали больше.
«Опасно ходить рядом, не говоря про тех, кто работает в этом здании», — пишет подписчик «Нашего города».
Ранее «Наш город» сообщал, что глава администрации Тюмени Руслан Кухарук подписал распоряжение о реализации программы КРТ в трех районах города. Всего будет снесено 62 дома в районе Лесобазы, на Московском и Салаирском тракте.