В Тюменской области выпустили первое в России учебное пособие по «Умному городу»

Posted 31 марта 13:09
Published 31 марта 13:09
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Учебное пособие создано для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по направлениям «Умный город», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Сервис», «Информационные системы и технологии». Также материалы, представленные в издании, будут полезны в смежных направлениях, при дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации и для государственных служащих.
«В этом пособии нашли отражение тенденции развития концепции „Умный город“, глобальные тренды. Большой пласт информации включает в себя нормативную базу, а также практическую часть, в которой есть необходимые данные для изучения и понимания текущей реализации проекта „Умный город“ с расчетом на уникальные особенности региона», — пояснил Станислав Логинов.
Отметим, в Тюменской области уже несколько лет проводится масштабная работа цифровизации городов. Успешность опыта подтверждает желание других регионов тиражировать его у себя. Так, внедрение централизованной региональной системы обеспечения градостроительной деятельности, разработанной в Тюменской области, уже внедряется по такой же модели более чем в 35 российских субъектах.