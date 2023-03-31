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Posted 31 марта 13:09

Published 31 марта 13:09

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

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В Тюменской области выпустили первое в России учебное пособие по «Умному городу»

31 марта 2023, 13:09
Фото: 1MI
В Тюмени впервые в России выпустили учебное пособие «Концептуальные основы стратегии инновационного развития города в рамках регионального сценария „Умный город“». Одним из его соавторов стал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Учебное пособие создано для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по направлениям «Умный город», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Сервис», «Информационные системы и технологии». Также материалы, представленные в издании, будут полезны в смежных направлениях, при дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации и для государственных служащих.

«В этом пособии нашли отражение тенденции развития концепции „Умный город“, глобальные тренды. Большой пласт информации включает в себя нормативную базу, а также практическую часть, в которой есть необходимые данные для изучения и понимания текущей реализации проекта „Умный город“ с расчетом на уникальные особенности региона», — пояснил Станислав Логинов.

Отметим, в Тюменской области уже несколько лет проводится масштабная работа цифровизации городов. Успешность опыта подтверждает желание других регионов тиражировать его у себя. Так, внедрение централизованной региональной системы обеспечения градостроительной деятельности, разработанной в Тюменской области, уже внедряется по такой же модели более чем в 35 российских субъектах.

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