В Тюменской области выпустили первое в России учебное пособие по «Умному городу»

Отметим, в Тюменской области уже несколько лет проводится масштабная работа цифровизации городов. Успешность опыта подтверждает желание других регионов тиражировать его у себя. Так, внедрение централизованной региональной системы обеспечения градостроительной деятельности, разработанной в Тюменской области, уже внедряется по такой же модели более чем в 35 российских субъектах.