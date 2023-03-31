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В Тюменской области созданы призывные комиссии для набора в армию

31 марта 2023, 14:05
Фото: 1MI

Весенний призыв в армию объявлен с 1 апреля в Тюменской области

Для проведения весеннего призыва на службу в армию в Тюменской области созданы призывные комиссии. По данным URA.RU, соответствующее постановление подписал губернатор региона.

Председателем призывной комиссии назначен губернатор области Александр Моор, зампредседателем - военный комиссар области Алексей Куличков.

«Областному военному комиссару необходимо осуществить необходимую организационную работу с военными комиссариатами муниципалитетов — для обеспечения призыва граждан на военную службу», — отмечается в документе.

Ранее «Наш город» сообщал, что в России на срочную службу в армию начинают призывать с 18 лет, предельный возраст призыва — 26 лет. 

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Военные#Военный призыв#Армия#Безопасность
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