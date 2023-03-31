В Тюменской области созданы призывные комиссии для набора в армию

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Председателем призывной комиссии назначен губернатор области Александр Моор, зампредседателем - военный комиссар области Алексей Куличков.
«Областному военному комиссару необходимо осуществить необходимую организационную работу с военными комиссариатами муниципалитетов — для обеспечения призыва граждан на военную службу», — отмечается в документе.
Ранее «Наш город» сообщал, что в России на срочную службу в армию начинают призывать с 18 лет, предельный возраст призыва — 26 лет.