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Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

В Тюменской области готовятся к пожароопасному сезону

31 марта 2023, 06:06
Фото: 1MI

В Тюменской области идет подготовка к пожароопасному сезону

В Тюменской области продолжается подготовка к пожароопасному сезону
Сюжет
Тюмень

В настоящее время в регионе уже готовы к работе семь опорных пунктов, оснащенных трактором МТЗ-82, полуприцепом с цистерной на 4 м³ воды в комплекте с пожарно-техническим вооружением и мотопомпой. Также  подготовлены бороны, плуги для проведения дополнительной опашки и предотвращения распространения ландшафтного пожара. Ранцевые лесные огнетушители, бензиновые воздуходувки.

«Вся техника и пожарно-техническое вооружение находится в постоянной готовности. Мы все понимаем, что еще неделя и люди поедут на дачные участки. Возрастает вероятность возникновения пожаров, поэтому наши подразделения готовы к таким ситуациям» — сообщили в противопожарной службе Тюменской области.

Кроме того, в регионе ведется профилактическая работа с населением. Организованы подворовые обходы с вручением памяток с актуальной информацией по административным штрафам за нарушение правил пожарной безопасности.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вошла в список 32 российских регионов, попавших в красную зону по лесным пожарам в апреле. Среди субъектов УрФО, попавших в список пожароопасных территорий, Свердловская, Курганская и Челябинская области.

 

#Общество#Новости тюмени#Пожары#Лес#Пожарные#Правила пожарной безопасности#Тюмень#Происшествия#Тюменская область#Пожар#Валентина Бурнашева
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