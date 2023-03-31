В Тюменской области готовятся к пожароопасному сезону

В настоящее время в регионе уже готовы к работе семь опорных пунктов, оснащенных трактором МТЗ-82, полуприцепом с цистерной на 4 м³ воды в комплекте с пожарно-техническим вооружением и мотопомпой. Также подготовлены бороны, плуги для проведения дополнительной опашки и предотвращения распространения ландшафтного пожара. Ранцевые лесные огнетушители, бензиновые воздуходувки.