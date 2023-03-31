В Тюменской области готовятся к пожароопасному сезону

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В настоящее время в регионе уже готовы к работе семь опорных пунктов, оснащенных трактором МТЗ-82, полуприцепом с цистерной на 4 м³ воды в комплекте с пожарно-техническим вооружением и мотопомпой. Также подготовлены бороны, плуги для проведения дополнительной опашки и предотвращения распространения ландшафтного пожара. Ранцевые лесные огнетушители, бензиновые воздуходувки.
«Вся техника и пожарно-техническое вооружение находится в постоянной готовности. Мы все понимаем, что еще неделя и люди поедут на дачные участки. Возрастает вероятность возникновения пожаров, поэтому наши подразделения готовы к таким ситуациям» — сообщили в противопожарной службе Тюменской области.
Кроме того, в регионе ведется профилактическая работа с населением. Организованы подворовые обходы с вручением памяток с актуальной информацией по административным штрафам за нарушение правил пожарной безопасности.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вошла в список 32 российских регионов, попавших в красную зону по лесным пожарам в апреле. Среди субъектов УрФО, попавших в список пожароопасных территорий, Свердловская, Курганская и Челябинская области.