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Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

В Тюмени владельцы фудтраков избавляются от бизнеса

31 марта 2023, 05:50
Фото: Авито

В Тюмени продают фудтрак по цене недорогой квартиры-студии

В Тюмени на продажу выставлены несколько фудтраков. Стоимость бизнеса «на колесах» — от 2 миллионов 750 тысяч рублей до 3 миллионов 300 тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень

Самый дорогой фудтрак, HOT DOG bulldog, продают на улице Народной. В объявлении указано, что новому владельцу будет передана не только машина с необходимым оборудованием, но и уже обученный персонал.

Самый дешевый фудтрак - за 2,7 миллиона - продают на тюменской набережной. По информации продавца, фургон стоит на учете в ГАИ. Полностью укомплектован  необходимым оборудованием для непрерывной работы.

«Фудтрак дополнительно утеплён, что позволяет комфортно эксплуатировать его даже при очень низких температурах. Также установлен кондиционер», — указано в объявлении.

Ранее «Наш Город» писал, что минувшим летом жители Тюмени жаловались на владельцев кофейни на колесах на набережной из-за шума генератора в ночное время. Горожане отмечали, что он мешает им спать.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Продажа#Покупка-продажа#Бизнес#Автомобили#Тюмень#Тюменская область
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