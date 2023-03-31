В Тюмени владельцы фудтраков избавляются от бизнеса

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Самый дорогой фудтрак, HOT DOG bulldog, продают на улице Народной. В объявлении указано, что новому владельцу будет передана не только машина с необходимым оборудованием, но и уже обученный персонал.
Самый дешевый фудтрак - за 2,7 миллиона - продают на тюменской набережной. По информации продавца, фургон стоит на учете в ГАИ. Полностью укомплектован необходимым оборудованием для непрерывной работы.
«Фудтрак дополнительно утеплён, что позволяет комфортно эксплуатировать его даже при очень низких температурах. Также установлен кондиционер», — указано в объявлении.
Ранее «Наш Город» писал, что минувшим летом жители Тюмени жаловались на владельцев кофейни на колесах на набережной из-за шума генератора в ночное время. Горожане отмечали, что он мешает им спать.