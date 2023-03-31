В Тюмени в рамках КРТ снесут более 60 домов

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Согласно документам, опубликованном на официальном сайте администрации города, на Лесобазе и улице Туристкой КРТ будет проведен на территории площадью 19,77 гектаров.
На Лесобазе, в границе улиц Сахалинской и Судостроителей, под снос попадут восемь многоквартирных домов, три из которых не признаны аварийными, а также 24 частных дома. На улице Туристкой снесут два частных дома и четыре многоквартирных дома, из которых только один признан аварийным.
В перспективе на улицах Сахалинской и Судостроителей появятся новые ЖК с домами среднеэтажной и многоэтажной застройки, школы, детские сады, медицинские учреждения. На улице Туристской постоят детсады, учебные заведения, учреждения здравоохранения. Жилищная застройка здесь не запланирована.
На Московском тракте под КРТ попадет участок площадью 3,3 гектара в границе улиц Транспортная — Невская — 9 Января. Здесь под снос попадут 13 многоквартирных домов, из которых четыре признаны аварийными. Также будет снесено 11 частных жилых домов.
В будущем здесь возведут новые ЖК с домами высотой от 8 до 25 этажей, построят школы, детские сады, организуют площадки для занятий спортом. Общий объем строительства составит более 31,4 тысяч квадратных метров.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени власти отказались от проведения реновации в границе улиц Судостроителей — Элеваторной — Сахалинской — Дамбовской. Такое решение они приняли по итогам встречи с жителями Лесобазы, большая часть из которых проголосовала против КРТ.