В Тюмени в рамках КРТ снесут более 60 домов

На Лесобазе, в границе улиц Сахалинской и Судостроителей, под снос попадут восемь многоквартирных домов, три из которых не признаны аварийными, а также 24 частных дома. На улице Туристкой снесут два частных дома и четыре многоквартирных дома, из которых только один признан аварийным.