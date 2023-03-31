В Тюмени снесут 60 домов, запрет на продажу алкоголя в мае, задержки в строительстве

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
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Updated Сегодня, 17:44
В администрации Тюмени приняли решение о сносе 62 домов.
Согласно документам, опубликованном на официальном сайте администрации города, проект КРТ коснется территории площадью 19,77 гектаров в границе улиц Сахалинской и Судостроителей, Туристкой.
На Лесобазе, в частности, под снос попадут восемь многоквартирных домов, три из которых не признаны аварийными, а также 24 частных дома. На улице Туристкой снесут два частных дома и четыре многоквартирных дома, из которых только один признан аварийным. На их месте будут построены ЖК, детсады, школы, больницы.
На Московском тракте под КРТ попадет участок площадью 3,3 гектара, здесь снесут 13 многоквартирных домов (4 аварийные).
В Тюмени на последний звонок и в другие праздники запретят продажу алкоголя.
В мае продажу алкогольных напитков запретят на 1 день. Это связанно с последним звонком в школах города Тюмени. Соответствующее изменение внесено в постановление администрации от 31.03.2023 № 37-п.
Более того, продажу алкоголя запретят в День молодежи (24 июня) и День города (29 июля).
«В дни проведения массовых мероприятий алкоголь продавать не будут», – отмечается в документе № 37-п.
В Тюмени затягивается строительство нескольких домов в ЖК «Северный квартал».
Почти 100 тюменских дольщиков ООО «СЗ «Северный квартал» пока не могут получить новые квартиры. Ввод в эксплуатацию нового ЖК должен быть во втором квартале 2023 года, но на февраль у многих домов построены только первые этажи. По данным сайта ДОМ.РФ, 1 из 4 зданий введены в эксплуатацию с задержкой. Дома находятся на улице Тимофея Чаркова, 69.
Застройщик построил четыре дома, но другие строения простаивают. Стоит отметить, что здесь должны появиться 12 объектов жилой недвижимости.