В Тюмени снесут 60 домов, запрет на продажу алкоголя в мае, задержки в строительстве

На Лесобазе, в частности, под снос попадут восемь многоквартирных домов, три из которых не признаны аварийными, а также 24 частных дома. На улице Туристкой снесут два частных дома и четыре многоквартирных дома, из которых только один признан аварийным. На их месте будут построены ЖК, детсады, школы, больницы.