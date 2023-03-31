В Тюмени потеплеет до +14, но ненадолго

В Тюмени в начале апреля потеплеет до +14

В Тюмени в ближайшие дни столбики термометров поднимутся до +13...+14. По прогнозам метеорологов, в субботу, 1 апреля, ожидается пасмурная и ветреная погода: скорость ветра будет достигать 7,4 м/с. Температура воздуха составит -2...+2 в ночные часы и +5... +8 днем.

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