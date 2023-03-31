nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

В Тюмени потеплеет до +14, но ненадолго

31 марта 2023, 04:07
Фото: 1MI

В Тюмени в начале апреля потеплеет до +14

В Тюмени в ближайшие дни столбики термометров поднимутся до +13...+14. По прогнозам метеорологов, в субботу, 1 апреля, ожидается пасмурная и ветреная погода: скорость ветра будет достигать 7,4 м/с. Температура воздуха составит -2...+2 в ночные часы и +5... +8 днем.
Сюжет
Тюмень

В воскресенье потеплеет: в темное время суток термометры покажут 0...+2, к полудню воздух прогреется до +10...+11. В этот день ожидается пасмурная погода без осадков, скорость ветра составит 2,9 - 4,3 м/с.

В понедельник, 3 апреля, несмотря на затянутое тучами небо, день порадует жителей областной столицы весенним теплом: столбики термометров поднимутся до +13...+14. Во вторник и среду сохранится аналогичная погода.

В четверг, 6 апреля, похолодает до +4...+8. К вечеру температура воздуха опустится до -1...-5. При этом ветер усилится до 5,1 м/с.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Погодные условия#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Бабушку не подпускают к внучке, вопреки судебным решениям
Вчера, 10:43
На юге Тюмени строится микрорайон будущего: какую жизнь обещают владельцам квартир
29 марта 06:41
Рестораны «Вкусно — и точка» в минусе на 11 миллиардов
Вчера, 08:12
Вчера в ДТП попали несовершеннолетние мотоциклисты: уже третий случай за месяц
29 марта 08:03
Обед школьника в Тюмени: омлет, половина огурца и какао
Вчера, 10:29
Первоначальный взнос по ипотеке вырастет в два раза
Вчера, 09:00