В Тюмени потеплеет до +14, но ненадолго

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
В воскресенье потеплеет: в темное время суток термометры покажут 0...+2, к полудню воздух прогреется до +10...+11. В этот день ожидается пасмурная погода без осадков, скорость ветра составит 2,9 - 4,3 м/с.
В понедельник, 3 апреля, несмотря на затянутое тучами небо, день порадует жителей областной столицы весенним теплом: столбики термометров поднимутся до +13...+14. Во вторник и среду сохранится аналогичная погода.
В четверг, 6 апреля, похолодает до +4...+8. К вечеру температура воздуха опустится до -1...-5. При этом ветер усилится до 5,1 м/с.