В Тюмени на пешеходном бульваре на Дзержинского откроют ресторан «Арбат»

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Новое заведение запустит ресторанная сеть «ВИП-RESTAURANTS», известная тюменцам по таким ресторанам как Bullwar Bar, «Седло», Plovlounge.
По словам рестораторов, в новом заведении будут подавать, как блюда европейской, так и японской кухни.
«Мы ждем, что этот ресторан станет визитной карточкой города, как для тюменцев, так и для туристов», — рассказали РБК Тюмень в пресс-службе «ВИП-RESTAURANTS».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выставлен на продажу ресторан-караоке «Золотой Лотос». Стоимость заведения составляет 120 миллионов рублей.