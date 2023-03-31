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Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

В Тюмени на пешеходном бульваре на Дзержинского откроют ресторан «Арбат»

31 марта 2023, 05:03
Фото: 1MI

В Тюмени на пешеходной улице весной откроют новый ресторан

В центре Тюмени в апреле откроют новый ресторан «Арбат». Он расположится на пешеходном бульваре на улице Дзержинского.
Сюжет
Тюмень

Новое заведение запустит ресторанная сеть «ВИП-RESTAURANTS», известная тюменцам по таким ресторанам как Bullwar Bar, «Седло», Plovlounge.

По словам рестораторов, в новом заведении будут подавать, как блюда европейской, так и японской кухни.

«Мы ждем, что этот ресторан станет визитной карточкой города, как для тюменцев, так и для туристов», — рассказали РБК Тюмень в пресс-службе «ВИП-RESTAURANTS».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выставлен на продажу ресторан-караоке «Золотой Лотос». Стоимость заведения составляет 120 миллионов рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Ресторан#Пешеходный бульвар#Тюмень#Тюменская область
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