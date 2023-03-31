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В Тюмени на базе ИК-4 открыли центр для осужденных к принудительным работам

31 марта 2023, 13:30
Фото: 1MI

В Тюмени открыли исправительный центр для осужденных к принудительным работам

В областной столице начал свою работу исправительный центр для осужденных к принудительным работам. По данным УФСИН России по Тюменской области, предприятие будет вмещать в себя 65 человек.

Осужденные будут заниматься обслуживанием дорожной инфраструктуры. Здесь обустроили жилые и коммунально-бытовые помещения, центр входит в структуру ИК-4.

Врио начальника УФСИН России по Тюменской области Алексей Тимофеев отметил, что осужденные к принудительным работам смогут зарабатывать, оказывать материальную поддержку своим семьям, возмещать ущерб. На предприятие можно трудоустроиться на постоянной основе.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменскому УФСИН нужны десятки надзирателей, инспекторов отдела охраны и надзора.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дороги#Безопасность на дорогах#Деньги#Дела судебные#Административные дела
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