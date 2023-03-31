В Тюмени на 23-летнего мужчину завели дело. Его собака напала на маленького мальчика

«По версии следствия, 18 января 2023 года обвиняемый, проявив свою преступную небрежность, допустил нападение своей собаки на 2-летнего мальчика в лифте жилого дома, расположенного по улице Верхнетарманской в городе Тюмени», - сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.