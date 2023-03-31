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В Тюмени на 23-летнего мужчину завели дело. Его собака напала на маленького мальчика

31 марта 2023, 11:04
Фото: 1MI

Завели уголовное дело: в Тюмени собака напала на 2-летнего мальчика в лифте

В отношении 23-летнего тюменца возбуждено уголовное дело. По данным СКР по Тюменской области, молодой человек предстанет перед судом из-за собаки, которая покусала ребенка.

«По версии следствия, 18 января 2023 года  обвиняемый, проявив свою преступную небрежность, допустил нападение своей собаки на 2-летнего мальчика в лифте жилого дома, расположенного по улице Верхнетарманской в городе Тюмени», - сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.

Малыш получил рваные раны лица, обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Наш город» отмечал, что собаки напали на двух детей в селе Ярково.

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#Александр Мязин
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