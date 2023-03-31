В Тюмени из-за двух аварий на объездной дороге возникла крупная пробка

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
В вечерний час пик пробки в Тюмени достигли 8 баллов. Серьёзные затруднения возникли на улице Челюскинцев, Ленина, 50 лет ВЛКСМ. На Щербакова сегодня больших пробок не регистрируется.
К 17:40 в городе произошло 8 дорожных происшествий. На Осипенко (недалеко от Профсоюзной) автомобиль сбил молодую девушку, её госпитализировали.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени увеличиваются пробки из-за ремонтных работ. В апреле дорожники перекроют улице Ленина.