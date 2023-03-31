В Тюмени из-за двух аварий на объездной дороге возникла крупная пробка

Большая пробка возникла на объездной дороге Тюмени из-за двух аварий

В областной столице 31 марта на объездной дороге возникла пробка из-за двух ДТП. По данным 2ГИС затор растянулся почти на 4 километра, о пострадавших не сообщается.

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