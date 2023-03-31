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Published Сегодня, 13:01

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Updated Сегодня, 13:04

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В Тюмени из-за двух аварий на объездной дороге возникла крупная пробка

31 марта 2023, 13:01
Фото: 1MI

Большая пробка возникла на объездной дороге Тюмени из-за двух аварий

В областной столице 31 марта на объездной дороге возникла пробка из-за двух ДТП. По данным 2ГИС затор растянулся почти на 4 километра, о пострадавших не сообщается.
Сюжет
Тюмень
Фото: 2ГИС

В вечерний час пик пробки в Тюмени достигли 8 баллов. Серьёзные затруднения возникли на улице Челюскинцев, Ленина, 50 лет ВЛКСМ. На Щербакова сегодня больших пробок не регистрируется.

К 17:40 в городе произошло 8 дорожных происшествий. На Осипенко (недалеко от Профсоюзной) автомобиль сбил молодую девушку, её госпитализировали.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени увеличиваются пробки из-за ремонтных работ. В апреле дорожники перекроют улице Ленина.

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