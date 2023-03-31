В Тюмени дольщики ЖК «Северный квартал» могут не получить квартиры в срок

В Тюмени затягивается строительство нескольких домов в ЖК «Северный квартал»

В областной столице около 100 дольщиков ООО «СЗ «Северный квартал» пока не могут получить свои дома. Ввод в эксплуатацию должен быть во втором квартале 2023 года, но на февраль у многих домов построены только первые этажи (фотографии сайта ЦИАН.ру)