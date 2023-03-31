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Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

В Тюмени дольщики ЖК «Северный квартал» могут не получить квартиры в срок

31 марта 2023, 10:56
Фото: Скрин с сайта ЦИАН.ру

В Тюмени затягивается строительство нескольких домов в ЖК «Северный квартал»

В областной столице около 100 дольщиков ООО «СЗ «Северный квартал» пока не могут получить свои дома. Ввод в эксплуатацию должен быть во втором квартале 2023 года, но на февраль у многих домов построены только первые этажи (фотографии сайта ЦИАН.ру)

По данным сайта ДОМ.РФ, 1 из 4 домов введен в эксплуатацию с задержкой сроков. Строения находятся в микрорайоне Матмасы, улица Тимофея Чаркова, 69.

Застройщик построил  четыре дома, но другие строения простаивают. Стоит отметить, что здесь должны появиться 12 объектов жилой недвижимости.

Ранее «Наш город» сообщал, что глава администрации Тюмени Кухарук заявил о сносе 62 домов в трех районах. Проект КРТ коснется территории площадью 19,77 гектаров в границе улиц Сахалинской и Судостроителей, Туристкой.

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