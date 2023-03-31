В Тюмени дольщики ЖК «Северный квартал» могут не получить квартиры в срок

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
По данным сайта ДОМ.РФ, 1 из 4 домов введен в эксплуатацию с задержкой сроков. Строения находятся в микрорайоне Матмасы, улица Тимофея Чаркова, 69.
Застройщик построил четыре дома, но другие строения простаивают. Стоит отметить, что здесь должны появиться 12 объектов жилой недвижимости.
Ранее «Наш город» сообщал, что глава администрации Тюмени Кухарук заявил о сносе 62 домов в трех районах. Проект КРТ коснется территории площадью 19,77 гектаров в границе улиц Сахалинской и Судостроителей, Туристкой.