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Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

В Тюмень в апреле придет почти 20-градусная жара

31 марта 2023, 07:44
Фото: 1MI

В Тюмени в начале апреля потеплеет до +18

В Тюмени апрель в этом году будет сухим и теплым. По прогнозам метеорологов, уже во второй декаде месяца воздух прогреется до +18.
Сюжет
Тюмень

По данным синоптиков Гисметео, в первую декаду апреля в Тюмени среднесуточная температура воздуха составит +6…+12. При этом на протяжении первых десяти дней сохранится облачная с прояснениями погода.

В начале второй декады воздух в областной столице прогреется до +15…+18. Однако после «жаркой погоды», с 16 апреля на несколько дней зарядят дожди. Температура воздуха опустится до +1…+6.

Прохлада продержится практически до конца месяца — с 26 апреля в Тюмень вновь вернется тепло и температура воздуха +14…+16.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюмени ожидается жаркое лето — в июле и июне среднесуточная температура воздуха превысит нормативные значения на один градус.

#Тюмень#Валентина Бурнашева#Прогноз погоды#Погодные условия#Тюменская область
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