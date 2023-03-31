В Тюмень в апреле придет почти 20-градусная жара

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
По данным синоптиков Гисметео, в первую декаду апреля в Тюмени среднесуточная температура воздуха составит +6…+12. При этом на протяжении первых десяти дней сохранится облачная с прояснениями погода.
В начале второй декады воздух в областной столице прогреется до +15…+18. Однако после «жаркой погоды», с 16 апреля на несколько дней зарядят дожди. Температура воздуха опустится до +1…+6.
Прохлада продержится практически до конца месяца — с 26 апреля в Тюмень вновь вернется тепло и температура воздуха +14…+16.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюмени ожидается жаркое лето — в июле и июне среднесуточная температура воздуха превысит нормативные значения на один градус.